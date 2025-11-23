《怪奇物語》最終章即將開播！製作人：結局淚流滿面
熱門影集《怪奇物語》即將推出最終季，為這部自2016年開播的經典作品畫下句點。日前在倫敦舉行的首映會上，主創團隊和演員們紛紛表達對這部陪伴他們多年作品的不捨之情。第五季故事設定於1987年秋天，霍金斯小鎮因「顛倒世界」裂縫大開而滿目瘡痍，政府實施軍事封鎖，主角們必須團結一心對抗比過往更強大的黑暗勢力。
這部影集第五季的故事背景設定在1987年秋天，霍金斯小鎮因「顛倒世界」裂縫大開而變得滿目瘡痍，政府不得不實施軍事封鎖。在這危急時刻，主角群必須聯手尋找並消滅大反派，然而他們即將面對的黑暗勢力比過去更加強大。
在倫敦舉行的首映會上，當年還是孩子的演員們如今都已長大成人。演員芬恩沃夫哈德表示，在讀劇本前他就知道最終季會很棒，他會為此感到非常自豪，但也認為劇集肯定會面臨很大的壓力。演員卡拉布歐諾則分享了個人的情感連結，她提到自己哭了很多次，回憶道她的女兒在劇集開播時才2歲，現在已經13歲了，這部劇集陪伴了她們母女成長的重要時光。
製作人薛恩李維認為《怪奇物語》會以某種方式長期存在於大家的生活和文化中。當被問及拍攝最後一幕的感受時，他形容那是一個讓人淚流滿面的時刻。這種情感流露顯示了創作團隊對這部作品的深厚感情。
《怪奇物語》的最終章將分三個時間點播出，劇情將為所有人物和故事線提供最終交代。從2016年開始的這段旅程，將在明年元旦正式畫上句點。這不僅僅是一部影集的結束，更是許多觀眾和創作者共同青春記憶的告別儀式。隨著劇中人物的成長，這部影集也見證了現實中演員們從青少年到成年的蛻變過程。
