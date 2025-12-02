《怪奇物語》竟有實體郵報機！快閃店吸客 最終章上線「劇迷不捨」

《怪奇物語》快閃店近期登場。（圖／TVBS）

影集《怪奇物語》的快閃店在台北市吸引大量粉絲前往朝聖，店內不僅提供各式周邊商品，還有全球獨家的「霍金斯郵報」拍照體驗區，讓粉絲能成為新聞頭條的主角。據品牌表示，快閃店每天至少有300位顧客，週末甚至高達500人以上。而該劇第五季也正式上線，將分三波播出，完整揭露劇情走向、顛倒世界真相以及角色的生死命運，讓粉絲期待不已。

《怪奇物語》快閃店近期登場。（圖／TVBS）

《怪奇物語》快閃店因應最新一季播出而限定展出，即使在平日下午也湧入大量人潮，展現出該劇的驚人魅力。店內商品因熱銷採取預購制，民眾拿著單子仔細選購，深怕錯過任何一項心儀的周邊。商品種類豐富多元，從極度擬真印有魔花怪的T恤、購物袋、Q版角色吊飾，到襪子、抱枕等應有盡有。特別的是，現場的抱枕還可供粉絲拿著擺拍，增添互動樂趣。

廣告 廣告

此次快閃店最大亮點是一台特殊的裝置，不是普通的拍貼機，而是能讓粉絲印製自己成為頭條新聞的《霍金斯郵報》，黑白質感充滿美式復古風。品牌行銷Amanda表示，只要追蹤官方帳號，就能免費體驗這項全球獨家的服務，她強調：「可能全球就是只有這一台，保持一天至少有300位以上的來客數，像假日的話，尤其是第一個周末又剛開播，所以我們甚至有衝上500個以上的來客數。」

關於《怪奇物語》第五季的內容，監製薛恩李維表示這一季將回顧以前幾季以霍金斯鎮為主要重心的故事。演員卡拉布歐諾也表示新季將把觀眾帶回第一季的回憶和要素，回歸原班人馬的故事核心。這部2016年開播的作品，第五季第一波上線時還一度造成串流平台當機，共三波故事將把宏大世界觀、劇情走向、顛倒世界真相以及角色存活與否一次給個交代。飾演威可那的演員傑米坎貝爾鮑爾透露了一些拍攝趣事，他必須喝帶吸管的飲料，否則假體就會掉下來。他表示：「我需要喝很多蛋白奶昔保持精力充沛。」為了塑造威可那這個角色，他在造型上吃了不少苦頭，但也因為角色性格鮮明而意外圈粉。

更多 TVBS 報導

K-pop追星族必看！全台十大實體專輯店 「這間」周邊小物超多

推掉加拿大邀約 SEVENTOEIGHT宣布好消息

專題／《動物方城市2》全球首週狂賣174億 台灣迪士尼：帶觀眾進入沉浸式世界

濱崎步公開「無人演唱會」照片 面對1.4萬空席唱全場

