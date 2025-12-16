《怪奇物語》第5季第2輯預告釋出 威可那準備放大絕 威爾大嘆根本不可能成功

▲ 圖 / Netflix 提供

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Netflix《怪奇物語》最新素材釋出！今（16）日Netflix《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告，鏡頭帶回到第1輯最後的結尾，當威爾獲得超能力把魔神高高舉起，就像威可那一樣。當威爾回過神來時，但威爾失落地說：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」究竟上下顛倒世界還存在著什麼未知的事項，讓達斯汀絕望地說：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了......」。

當所有人都前往上下顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家。而被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將會面對什麼驚人的事實。「You die, I die.」史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺。

全球粉絲討論度爆棚，《怪奇物語》第5季第1輯現正熱播，第2輯將於12月26日準時上線。最後，請準備好衛生紙，一起於1月1日迎接最終大結局。

Netflix《怪奇物語》第5季劇情提要

1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

《怪奇物語》由達菲兄弟 (The Duffer Brothers) 創作，Upside Down Pictures與21 Laps Entertainment製作，並由達菲兄弟、21 Laps Entertainment的薛恩李維 (Shawn Levy) 以及丹科恩 (Dan Cohen) 共同擔任監製。

主演陣容包括薇諾娜瑞德 (Winona Ryder)（飾喬絲拜爾斯）、大衛哈伯 (David Harbour)（飾吉姆哈普）、米莉芭比布朗 (Millie Bobby Brown)（飾伊萊雯）、芬恩伍法德 (Finn Wolfhard)（飾麥克惠勒）、蓋頓馬塔拉佐 (Gaten Matarazzo)（飾達斯汀韓德森）、迦勒麥羅林 (Caleb McLaughlin)（飾路卡斯辛克萊）、諾亞許納普 (Noah Schnapp)（飾威爾拜爾斯）、莎蒂辛克 (Sadie Sink)（飾麥克絲梅菲爾德）、娜塔莉亞戴爾 (Natalia Dyer)（飾南西惠勒）、查理希頓 (Charlie Heaton)（飾強納森拜爾斯）、喬奇瑞 (Joe Keery)（飾史帝夫哈林頓）、瑪雅霍克 (Maya Hawke)（飾蘿萍巴克利）、普莉雅弗格森 (Priah Ferguson)（飾愛瑞卡辛克萊）、布雷特吉爾曼 (Brett Gelman)（飾穆雷）、傑米坎貝爾鮑爾 (Jamie Campbell Bower)（飾威可那）、卡拉布歐諾 (Cara Buono)（飾凱倫惠勒）、艾美貝斯麥克諾帝 (Amybeth McNulty)（飾薇琪）、奈兒費雪 (Nell Fisher)（飾荷莉惠勒）、傑克康納利 (Jake Connelly)（飾德瑞克圖恩保 (Derek Turnbow)）、艾力克斯布洛 (Alex Breaux)（飾阿克斯中尉 (Lt. Akers)）、琳達漢彌頓 (Linda Hamilton)（飾凱伊博士 (Dr. Kay)）。

