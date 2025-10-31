《怪奇物語》第5季預告曝光 明年1月1日迎來最終章

米莉芭比布朗第一季扮演伊萊雯的時候，還是個小女生，如今已經長大成人，戲外也結婚了。（Netflix提供）

10年前推出的Netflix影集《怪奇物語》（Stranger Things），成功地帶動了80年代流行文化再次復興的熱潮，當然也捧紅了片中的童星。如今女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）也都婷婷玉立、還結婚了，《怪奇物語》第5季也替故事劃下句點，明年1月1日播出最後一集。

延續第4季的結尾，眾人雖然平安返回霍金斯小鎮，但是顛倒世界的異象卻已經入侵了現實，麥克絲陷入昏迷不醒。《怪奇物語》第5季的故事緊接著從這開始，1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

邪惡的威可那（右）並未放棄從顛倒世界入侵現實的計畫，威爾（左）成為被他控制的內應。（Netflix提供）

對於收尾的第5季，參與的演員、創作者、與團隊，都不約而同如劇中人的心情，面對這最後一次的挑戰。飾演伊萊雯的米莉芭比布朗：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」

扮演達斯汀、也是全隊的無線電專家，蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）：達斯汀有點意志消沉。我想每個人可能都在思考霍金斯現在是什麼狀況，小隊成員要顧好每一件事也越來越困難。我們每天都必須面對不斷冒出來的問題，試圖保護每個人安全，以及搞清楚威卡那的去向，還要消化上一季發生的事件和未能放下的情緒包袱。

麥克絲（右）持續陷入昏迷，無法脫離威可那的魔掌，路卡斯（左）必須帶著她逃跑。（Netflix提供）

飾演路卡斯的迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）：「以往在季初一切都很美好，但這季破天荒立刻切入正題，我們仍然處在跟上季結尾時相同的存亡關頭。威可那還沒被打敗，問題依舊存在。大家還在努力想辦法，也有可能無法想出對策，能夠感覺到路卡斯和其他人壓力沉重。大家情緒都很緊繃，只是盡力抱持希望。」飾演威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）：「威爾這季回到霍金斯。由於上一季他不在這裡，現在可以看到他回來所造成的影響。不同於前幾季，這季一開場就全速推進，非常刺激。大家全都集結起來，為了相同的目標奮鬥。」

飾演麥克的芬恩伍法德（Finn Wolfhard）：「麥克又回到了領導模式，主動承擔起規劃行動的責任，他和其他人都在拼命尋找威卡那，希望結束這一切。」飾演麥克絲的莎蒂辛克（Sadie Sink）：「第4季結束時麥克絲狀況很糟，最後的場面是躺在醫院病床上。伊萊雯在虛空中尋找她但徒勞無功。不過仍有一絲希望，而她的朋友全都緊抓不放。」

《怪奇物語》充滿許多80年代流行文化的彩蛋，第5季找來《魔鬼終結者》女主角琳達漢彌頓，飾演凱伊博士。（Netflix提供）

身為本劇的創作者、監製、編劇以及導演羅斯達菲（Ross Duffer），提到這一季的風格：「本季獨特之處在於開頭就有點兵荒馬亂，因為第4季結束時，主角群完全迷失方向。以往通常會先打造大家過著正常生活的場景，鋪陳他們在學校的互動，然後才引進超自然元素。但本季從一開局就火力全開。」另外一位創作者、監製、編劇以及導演麥特達菲（Matt Duffer）：「沒錯，正常生活已成往事。霍金斯的一切都不再正常。小鎮目前被列為軍事隔離區，他們的活動處處受限，『老大哥』的監視攝影機無所不在。所以不只他們本身騷動混亂，他們的日常生活也難復平靜。」執行製作人與導演薛恩李維（Shawn Levy）：「動作場面進入另一個層次，視覺特效進階升級，但我也必須欣慰地說，本劇依然固守原有的核心情感。即使世界不斷變化，故事線越趨宏大，但我們喜愛的角色群永遠是劇情緊扣的著力點，而這正是本劇的部分魅力所在。」

《怪奇物語》第5季將分成上下兩部分於Netflix推出，首先是11月27日推出前4集，再來是12月26日推出剩下的3集，最後的大結局完結篇則要等到明年1月1日才會全球上線，陪伴大家一同送舊迎新。

