《怪奇物語》第5季預告曝光 明年1月1日迎來最終章
10年前推出的Netflix影集《怪奇物語》（Stranger Things），成功地帶動了80年代流行文化再次復興的熱潮，當然也捧紅了片中的童星。如今女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）也都婷婷玉立、還結婚了，《怪奇物語》第5季也替故事劃下句點，明年1月1日播出最後一集。
延續第4季的結尾，眾人雖然平安返回霍金斯小鎮，但是顛倒世界的異象卻已經入侵了現實，麥克絲陷入昏迷不醒。《怪奇物語》第5季的故事緊接著從這開始，1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。
對於收尾的第5季，參與的演員、創作者、與團隊，都不約而同如劇中人的心情，面對這最後一次的挑戰。飾演伊萊雯的米莉芭比布朗：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」
扮演達斯汀、也是全隊的無線電專家，蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）：達斯汀有點意志消沉。我想每個人可能都在思考霍金斯現在是什麼狀況，小隊成員要顧好每一件事也越來越困難。我們每天都必須面對不斷冒出來的問題，試圖保護每個人安全，以及搞清楚威卡那的去向，還要消化上一季發生的事件和未能放下的情緒包袱。
飾演路卡斯的迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）：「以往在季初一切都很美好，但這季破天荒立刻切入正題，我們仍然處在跟上季結尾時相同的存亡關頭。威可那還沒被打敗，問題依舊存在。大家還在努力想辦法，也有可能無法想出對策，能夠感覺到路卡斯和其他人壓力沉重。大家情緒都很緊繃，只是盡力抱持希望。」飾演威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）：「威爾這季回到霍金斯。由於上一季他不在這裡，現在可以看到他回來所造成的影響。不同於前幾季，這季一開場就全速推進，非常刺激。大家全都集結起來，為了相同的目標奮鬥。」
飾演麥克的芬恩伍法德（Finn Wolfhard）：「麥克又回到了領導模式，主動承擔起規劃行動的責任，他和其他人都在拼命尋找威卡那，希望結束這一切。」飾演麥克絲的莎蒂辛克（Sadie Sink）：「第4季結束時麥克絲狀況很糟，最後的場面是躺在醫院病床上。伊萊雯在虛空中尋找她但徒勞無功。不過仍有一絲希望，而她的朋友全都緊抓不放。」
身為本劇的創作者、監製、編劇以及導演羅斯達菲（Ross Duffer），提到這一季的風格：「本季獨特之處在於開頭就有點兵荒馬亂，因為第4季結束時，主角群完全迷失方向。以往通常會先打造大家過著正常生活的場景，鋪陳他們在學校的互動，然後才引進超自然元素。但本季從一開局就火力全開。」另外一位創作者、監製、編劇以及導演麥特達菲（Matt Duffer）：「沒錯，正常生活已成往事。霍金斯的一切都不再正常。小鎮目前被列為軍事隔離區，他們的活動處處受限，『老大哥』的監視攝影機無所不在。所以不只他們本身騷動混亂，他們的日常生活也難復平靜。」執行製作人與導演薛恩李維（Shawn Levy）：「動作場面進入另一個層次，視覺特效進階升級，但我也必須欣慰地說，本劇依然固守原有的核心情感。即使世界不斷變化，故事線越趨宏大，但我們喜愛的角色群永遠是劇情緊扣的著力點，而這正是本劇的部分魅力所在。」
《怪奇物語》第5季將分成上下兩部分於Netflix推出，首先是11月27日推出前4集，再來是12月26日推出剩下的3集，最後的大結局完結篇則要等到明年1月1日才會全球上線，陪伴大家一同送舊迎新。
更多鏡週刊報導
陳孟賢化身公車萍！黃豪平跪地求饒 許願開新節目：名字已經想好了
李雲迪又出事！ 遭中國網紅控「趁服安眠藥後實施龌龊勾當」
妮芙坎貝爾風光回歸《驚聲尖叫7》 這回沒人嫌她片酬高
其他人也在看
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 2 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 1 天前
女星花2000體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 7 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀
GPT也不買單！王子遭控出軌粿粿「道歉5缺失解析」近百萬人圍觀造咖 ・ 4 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
《人浮於愛》邵雨薇誘惑楊祐寧！馬路上「一發不可收拾」車震內幕曝光
邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。導演徐輔軍坦...CTWANT ・ 1 天前