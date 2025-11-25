《怪奇物語》迎最終章 諾亞許納普遺憾沒吻戲

影集《怪奇物語5》來到最後1季，主演米莉芭比布朗以及諾亞許納普日前接受台媒訪問，被問到有沒有在鏡頭前沒做到而感到遺憾的事？米莉竟答：「伊萊雯從不小便，我真不懂為什麼。」諾亞在旁默默表示，「我希望能有個浪漫的吻，大家都有他們的吻，我這邊一直都很『乾』。」真誠發言讓大家都笑翻。

《怪奇物語》10年間也記錄了這群演員在鏡頭前的成長，米莉芭比布朗戲外已結婚，甚至透過領養當媽。談到有沒有想要對10年前的自己說什麼？米莉想到當時年僅10歲，因為這齣戲剃光頭，哭了出來，她幽默表示，「幸好頭髮還會長回來。」 諾亞許納普在劇中飾演男孩威爾，他回顧這10年對自己說：「保持真實、活在當下。這一切會過得非常、非常快，所以要好好感受，因為一眨眼就21歲了。」

這齣戲見證演員群的青春，兩人形容是一段改變人生旅程，劇組的感情就像家人，很難準備告別。米莉提到每次大家在一起，都會讓她覺得「好像什麼都沒變」，彼此之間那種火花、興奮感、充滿好奇的眼神都還在，但現在因為有經驗，拍攝時更有自信。