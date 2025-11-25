《怪奇物語》迎終章 「伊萊雯」安慰10年前自己：頭髮會長回來

米莉芭比布朗（右）與諾亞許納普，日前攜手走上《怪奇物語5》倫敦首映的紅毯。（Netflix提供

影集《怪奇物語》來到最後一季，日前主演米莉芭比布朗以及諾亞許納普一同接受台灣媒體訪問，被問到來到最後，有沒有什麼在鏡頭前沒有做到而感到後悔或遺憾？米莉竟答：「伊萊雯從不小便，我真不懂為什麼。」諾亞在一旁則默默表示，「我希望能有個浪漫的吻，大家都有他們的吻，而我這邊一直都很『乾』。」真誠發言讓大家都笑翻。

《怪奇物語》10年間也記錄了這群演員在鏡頭前的成長，米莉芭比布朗戲外也已經結婚，甚至透過領養當媽。談到有沒有想要對10年前的自己說什麼？米莉想到當時年僅10歲，因為這齣戲剃光頭，哭了出來，她如今幽默表示，「頭髮還會長回來的。」至於是否準備好和這齣戲告別，兩人都一同回答：「當然還沒準備好。」

諾亞許納普飾演劇中的男孩威爾，回顧這10年，他也對自己說：「保持真實、活在當下。這一切會過得非常、非常快，所以要好好感受，因為你一眨眼就 21 歲了。」

這齣戲陪伴了演員群的青春，兩人形容這是一段改變人生的旅程，劇組之間的感情就像家人一樣，因此很難準備好告別。米莉提到，每次大家在一起，都會讓她覺得「哇，好像什麼都沒變」，彼此之間那種火花、興奮感、充滿好奇的眼神都還在，但現在因為有了經驗，拍攝時更有自信了。

