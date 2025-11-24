《怪奇物語》10年畫下句點！最終季3階段上線 東京吸2000粉朝聖

記者林汝珊／台北報導

Netflix《怪奇物語》主創與主演群合照。（圖／Netflix提供）

Netflix原創影集《怪奇物語》第5季也是系列最終季，上線集數分為：第1輯（第1–4集）：11月27日（四）；第2輯（第5–7集）：12月26日（五）；最終回（第8集）：2026年1月1日（四）。日前，劇組在日本東京舉辦「One Last Adventure」粉絲活動，迎接芬恩·伍法德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·許納普（Noah Schnapp）等主演，以及影集主創麥特達菲（Matt Duffer）與羅斯達菲（Ross Duffer），超過2,000名粉絲到場參與。

活動中，演員們沿著象徵霍金斯小鎮的「霍金斯之路」紅地毯現身，與粉絲互動並參與巨型《龍與地下城》遊戲挑戰，重溫劇中經典元素。芬恩伍法德擲出的20面骰結果象徵伊萊文的號碼「11」，引發全場歡呼。四位主演也分享了對最終季的期待與感受，蓋頓馬塔拉佐表示東京「像是獎勵」，諾亞許納普則直呼「日本永遠是我最喜歡的地方」。

主創達菲兄弟談到拍攝最後季節的心路歷程，麥特達菲指出：「最難的是替每個角色做出滿意的收尾，我們花了好幾週琢磨最後30分鐘。」羅斯達菲補充：「演員們是我們的家人，最重要的是讓他們對結局滿意。」演員們也回憶拍攝過程中的點滴與彼此間的深厚羈絆，紛紛表示這段經歷將成為永生難忘的回憶。

芬恩伍法德提到拍攝現場就像「第二個家庭」，迦勒·麥羅林認為影集傳達訊息給所有「找不到自己位置的人」，諾亞·許納普則感謝粉絲陪伴他們走過10年的旅程。麥特達菲最後表示：「劇中雖然有怪物，但最重要的是『成長』，如果作品曾給你勇氣或力量，我會非常開心。」

