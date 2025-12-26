《怪奇物語》Max傳加入漫威《復仇者》、《蜘蛛人》 Sadie Sink賣關子：髮色可以改變

《怪奇物語》Max。Netflix提供

隨著 Netflix 熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）進入最終季，飾演「Max」的 Sadie Sink 動向備受矚目。根據多家歐美權威媒體指出，Sadie Sink已正式加盟漫威電影宇宙（MCU），並預計在《蜘蛛人：重生日》（暫譯，Spider-Man: Brand New Day）中首度亮相。更有消息稱，她的合約不僅限於單一電影，未來還將參與 2027 年的超級大作《復仇者聯盟：秘密戰爭》。

《怪奇物語》最終季熱播中。翻攝Instagram @sadiesink_

確定加盟蜘蛛人新作與復仇者聯盟

根據《Deadline》等外媒報導，Sadie Sink已確認加入《蜘蛛人 4》的演員陣容，目前該片正以《Spider-Man: Brand New Day》為暫定名稱進行拍攝。報導進一步透露，Sadie Sink的角色在漫威宇宙中具有長期重要性，她將在完成蜘蛛人電影的拍攝後，於 2026 年前往倫敦參與《復仇者聯盟：秘密戰爭》的製作。這項選角消息意味著她將與湯姆·霍蘭德（Tom Holland）同台演出，成為漫威第六階段的關鍵面孔之一。

《怪奇物語》Max是許多人最喜歡的角色。Netflix提供

角色身份成謎引發影迷熱議

儘管選角消息已獲得證實，但漫威官方對於Sadie Sink飾演的角色依然嚴格保密。目前網路上流傳多種猜測，最熱門的理論包括她可能飾演 X 戰警中的經典角色「琴·葛雷」（Jean Grey），或是蜘蛛人的初戀「關·史黛西」（Gwen Stacy）。此外，也有部分傳聞指稱她飾演的是反派角色「沙斯拉」（Shathra），甚至可能是來自另一個宇宙、陶比·麥奎爾（Tobey Maguire）版蜘蛛人的女兒「梅黛·帕克」（Mayday Parker）。

Sadie Sink將加入漫威宇宙。翻攝Instagram @sadiesink_

片場化身企鵝躲避狗仔偷拍

面對外界鋪天蓋地的傳聞，Sadie Sink在近期接受《Entertainment Weekly》採訪時展現了幽默感。她坦言漫威的保密程度極高，為了隱藏戲服，她在片場必須穿著巨大的長版羽絨外套。Sadie Sink笑稱：「湯姆可以對著粉絲揮手，因為大家都知道他是誰，但當大家瞥見我時，我看起來就像一隻企鵝。看來這種情況還會持續一陣子。」

語帶玄機回應變種人與紅髮傳聞

針對許多粉絲因為她的招牌紅髮而聯想到琴·葛雷，Sadie Sink則語帶保留地回應。她表示早在自己知道要加入漫威之前，網路上就已經出現許多關於她飾演琴·葛雷的討論，讓她感到相當訝異。她巧妙地提醒影迷：「很多人都忘了，髮色其實是可以改變的。」這句話引發了更多揣測，部分影迷認為她可能為了角色戴上金髮或棕髮的假髮，以此推翻「紅髮等於特定角色」的單一思維。

演藝生涯邁向新篇章

《怪奇物語》最後一季已上線，這部讓Sadie Sink爆紅的作品即將畫下句點。緊接而來的漫威計畫，顯然將她推向了另一個演藝高峰。雖然目前尚未得知她究竟是英雄還是反派，但隨著《蜘蛛人：重生日》預計於 2026 年 7 月上映，真相預計在不久的將來就會正式揭曉。



