《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞

米莉芭比布朗（左）與大衛哈柏（右）在《怪奇物語5》洛杉磯首映紅毯上合照，破除傳聞。（Netflix提供）

Netflix開播10年的影集《怪奇物語》（Stranger Things），終於要以《怪奇物語5》替全劇劃上句點，所有人的命運也即將揭曉，現在官方也公佈了《怪奇物語5》前5分鐘內容，真的讓人好揪心！

2016年《怪奇物語》開播時，眾演員的合照（上），以及2025年《怪奇物語5》於義大利進行宣傳時的合照（下），真的是歲月如梭，大家都長大了！（Netflix提供）

但是真正讓大家揪心的，是女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）被英國媒體爆出，3年前拍《怪奇物語4》時，曾針對同劇演員大衛哈伯（David Harbour）騷擾與霸凌的投訴，而光是調查就持續了數個月之久。但是在《怪奇物語5》的洛杉磯首映活動上，兩位演員一起出現在紅毯擁抱、合照，完全沒有任何不和的樣子，可以說以行動破解了流言。

昔日一起打鬧玩耍的夥伴，蓋頓馬塔拉佐（左起）、芬恩沃夫哈德、迦勒麥羅林、諾亞許納普，如今4人帥氣堪稱型男。（Netflix提供）

大衛哈伯也回顧10年前一起拍戲到現在，都要很注重同劇的後輩演員們，但是拍第3季時，因為他反對伊萊雯與麥克交往，所以要很不耐煩地叫他們不要成天再膩在一起了，「我必須對扮演麥克的芬恩沃夫哈德生氣，要說，『你得給我回你家。』他的台詞是，『為什麼？怎麼了？』然後我要說，『因為我是你奶奶。』但不知道為什麼，我就是講不出那句台詞，不停笑場快一個小時，導致米莉芭比布朗跟芬恩都一頭霧水，『你是怎麼了？』」

米莉芭比布朗（左）拍照時還笑場，證明與大衛哈柏（右）的不和都是空穴來風。（Netflix提供）

大衛哈柏說，這是他拍攝《怪奇物語》以來最喜歡的往事之一，「通常我工作都是很敬業的，但是那天我真的很不敬業。沒錯，這樁糗事真的太棒了。」

《怪奇物語5》全體演員在洛杉磯中國戲院前合照，順利完成首映，也是畢業照，依然有濃厚的「顛倒世界」風格。（Netflix提供）

米莉芭比布朗則回顧，從12歲開始拍攝《怪奇物語》，如今21歲，「我很榮幸也很幸運，可以參與這齣戲、拍了這麼多年，可以說我的童年都被紀錄下來的，這是千載難逢的機會。我從中學到很多如何成為一位專業人士、成為演員，乃至於成為朋友的寶貴經驗。這齣戲是關於我生命中最了不起的人，每當我需要的時候都能讓我打電話找到他們，就是我的家人。」

米莉芭比布朗（左）與老公傑克邦吉歐飛（右）。（Netflix提供）

米莉芭比布朗（左）與薇諾拉瑞德（右）在首映後派對親密地碰頭。（Netflix提供）

《怪奇物語5》意味著全劇的完結篇，交代人物的大結局，11月27日上線4集，12月26日上線3集，最後一集則要2026年1月1日上午9點於Netflix全球同步推出。當然，對於演員來說，這也代表著他們要從這齣劇正式畢業了。「這樣很美，我們想做一些事情，回報喜歡這節目的粉絲，就是把故事說好。」大衛哈柏說，再次於首映紅毯上看到演員跟工作人員，卻是苦樂參半的感覺，「最後，就像我所有這些認識跟深愛著10年的人一樣，我們都必須前進、放手，這就是人生。」

《怪奇物語5》前5分鐘片段

