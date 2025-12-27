《怪奇物語5》南西、強納森「分手or訂婚？」 杜夫兄弟1句話曝2人關係走向

《怪奇物語》強納森（左起）與南西。Netflix提供

Netflix 旗艦影集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第 2 輯正式上線，粉絲們最關心的焦點之一，莫過於南西（Nancy）與強納森（Jonathan）這對從第二季便開始長跑的情侶，在最終篇章的感情歸宿。在最新的劇情中，兩人在生死的極限邊緣進行了一場充滿反轉的告白，而劇集主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）也在接受《PEOPLE》專訪時，親自揭曉了這段關係的真實狀態。

以下有劇情雷

《怪奇物語》強納森。Netflix提供

《怪奇物語》南西。Netflix提供

《怪奇物語》強納森在面臨死亡之際，向南西「不求婚」。Netflix提供

《怪奇物語》南西（左起）與強納森一同經歷生死關頭。Netflix提供

生死關頭的告白與「不求婚」

在第五季第 2 部的劇情中，南西與強納森被困在顛倒世界的霍金斯實驗室，眼看融化的物質即將填滿房間，兩人在確信即將迎來死亡的時刻，選擇向彼此坦白隱瞞已久的真心話。南西承認自己其實討厭強納森最愛的「衝擊合唱團」（The Clash），而強納森則坦言自己並不喜歡閱讀南西的文章，更承認了他一直不敢說出口的秘密：他從未申請艾默生學院。

隨後，強納森拿出了一枚帶在身邊多日的戒指，並對南西說道：「我覺得我搞砸的事情已經夠多了，最後這一次，我希望能把一件事情做對。南西·惠勒，妳願意『不』嫁給我嗎？」（I figure that I have screwed up enough with you that it’d be nice to get something right for once, in the end. Nancy Wheeler, will you not marry me?）這場被強納森稱為「不求婚」（un-proposal）的舉動，最終得到了南西的應允與愛的告白。雖然兩人隨後因液體凝固而獲救，但這段戲碼也引發觀眾對兩人關係的熱烈討論。

主創證實：他們確實分手了

針對這段耐人尋味的「不求婚」，劇集共同主創麥特·杜夫（Matt Duffer）在接受《PEOPLE》採訪時給出了明確的答案，打破了粉絲對於婚約的幻想。麥特直言：「那是分手。」（That's a breakup.）隨後再次明確說了道：「他們已經分手了。」（ They are broken up.）

麥特進一步解釋，他和羅斯（Ross Duffer）以及編劇團隊很早以前就達成共識，認為這對長跑情侶走向終點是必然的發展。他指出：「我們覺得南西最終需要學會獨立，並有機會去尋找自我。現實生活中，有多少人能真的跟高中時期的對象走到最後？」羅斯則將這段複雜的關係定義為一種「創傷羈絆」（trauma bond），認為兩人的感情更多是建立在共同經歷的恐怖事件之上。

戲外戀情依舊甜蜜

雖然南西與強納森在劇中選擇分離，但在現實生活中，演員娜塔莉亞·戴爾（Natalia Dyer）與查理·希頓（Charlie Heaton）的感情依舊穩定。兩人自 2017 年公開戀情後，至今已交往多年。

希頓近期受訪時提到，能與最好的朋友一起工作是一種恩賜，雙方在職業生涯面臨焦慮或挫折時，都能因為相同的經歷而深刻理解彼此。雖然劇中的角色走向了不同的道路，但演員在戲外深厚的情誼，也算是給了喜愛這對組合的粉絲另一種慰藉。《怪奇物語》第五季大結局預計將於2026年1月1日上午9點上線。



