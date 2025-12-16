《怪奇物語5》大結局預告釋出！ 威爾獲超能力卻崩潰：我們徹底失敗了

《怪奇物語》（Stranger Things）最終季第5季第2輯將於12月26日準時上線，最終大結局則定於1月1日登場。Netflix提供

全球矚目的Netflix奇幻鉅作《怪奇物語》（Stranger Things）最終季第5季現正熱播第1輯， 16日Netflix突襲釋出第2輯預告，為年底的最終戰役投下震撼彈。預告延續第1輯結尾，威爾（Will Byers）獲得超能力將魔神舉起，展現出類似威可那（Vecna）的強大力量，但畫面一轉，卻是威爾失落的告白：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」

《怪奇物語5》第2輯預告充滿緊迫感，暗示主角群將面對比以往更強大、更致命的黑暗勢力。當所有人都準備前往「上下顛倒世界」時，不僅要面對政府軍人的搜捕，更棘手的是魔神與威可那將以何種姿態等待著他們。

顛倒世界藏未知真相 達斯汀絕望：我們都想錯了

鏡頭中，達斯汀（Dustin Henderson）一句絕望的台詞引發全球粉絲討論：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了……。」這暗示著這個暗黑維度可能存在著未知的事實或致命陷阱，讓這場最終戰役的難度直線飆升。

在威爾失蹤週年之際，主角群目標是團結一心，找到並殺掉徹底消失的威可那，但是對伊萊雯的追捕讓情況雪上加霜。Netflix提供

史帝夫與達斯汀真情告白 麥克絲、荷莉面對驚人事實

預告中，史帝夫（Steve Harrington）與達斯汀之間患難與共的「真兄弟情」在生死關頭展露無遺，一句「You die, I die.」讓粉絲感動爆棚。而同樣被困在顛倒世界中的麥克絲（Max Mayfield）與荷莉（Holly Wheeler），也將面對某些驚人的殘酷事實。

最終季故事聚焦在1987年秋天，霍金斯小鎮因裂縫開啟而傷痕累累。在威爾失蹤週年之際，主角群目標是團結一心，找到並殺掉徹底消失的威可那。然而，政府軍事隔離區的封鎖與對伊萊雯（Eleven）的追捕，讓情況雪上加霜。

《怪奇物語5》第1輯現正熱播中，第2輯將於12月26日準時上線。最終大結局則定於1月1日登場，製作團隊呼籲粉絲準備好衛生紙，共同迎接這場史詩般的最終戰役。



