《怪奇物語5》最終季劇情好像鬼打牆？6 個一定要懂的伏筆：Mr. Whatsit 身份揭曉、威爾黑化可能性解析
身為最終季的開場，《怪奇物語5》第一部把場面再度升級，卻同時讓不少觀眾冒出一個疑問，霍金斯是不是被困在某種時間迴圈裡？熟悉的角色、熟悉的危機，再加上似曾相識的敘事結構，讓人不免覺得劇情有點「鬼打牆」。不過如果把這迂迴的看點先放一邊，仔細回想，其實第一部仍然藏了很多與後續發展息息相關的細節。
以下整理出 6 個最值得注意的亮點，從威勒家慘案、Mr. Whatsit 的真面目，到「巫師威爾」的崛起，一起重新關注《怪奇物語5》第一部的伏筆。
提醒！以下內容含《怪奇物語5》第一部劇情劇透。
伏筆一、溫馨郊區變戰場？威勒家遭襲拉開最終季序幕
《怪奇物語5》時間設定在 1987 年秋天，距離第四季事件只過了幾個月，但霍金斯已經完全變了樣，維可那在上一季打開的裂縫仍持續擴張，顛倒世界彷彿一顆壞死的心臟，慢慢滲入現實。這一次最具衝擊性的開場，是從看似最普通的郊區家庭下手，第一集結尾接上第二集，一隻來自顛倒世界的魔犬闖進威勒家客廳。原本再日常不過的美式客廳，瞬間變成血腥片現場。凱倫·威勒衝上前護住孩子，泰德·威勒也硬著頭皮拿起球桿試圖抵擋，卻根本不是對手，夫妻兩人很快就被怪物擊倒重傷。
真正令人發毛的，是荷莉·威勒被迫親眼看著這一切。她看著母親滿身是血，卻沒有任何大人能保證她安全。諷刺的是，就在不久前，凱倫才用典型家長口吻對她說「世界上沒有怪物」，轉眼就被現實無情打臉。襲擊告一段落後，凱倫與泰德被送進醫院，生死未卜，而荷莉則在混亂中被魔犬帶走，從現實世界「整個人消失」，成為霍金斯鎮上全面搜救的核心。這場家庭悲劇不只把第五季的殘酷度瞬間拉高，也正式把過去一直在背景的小女兒，推進主線，把「家」本身變成本季首先被攻破的防線。
伏筆二、Mr. Whatsit 真面目曝光，《時間的皺摺》翻出顛倒世界暗門
在荷莉失蹤之前，她嘴裡常掛著一位「看得到又好像不存在」的朋友 Mr. Whatsit。乍看之下，這不過是小孩常見的想像朋友設定，但在《怪奇物語》這個世界裡，觀眾大概沒有人會真的放心。劇中可以看到，荷莉正在讀科幻童書《時間的皺摺》，原作裡有位神祕角色 Mrs. Whatsit，第五季乾脆把這個設定翻玩成男性版本，讓荷莉口中的 Mr. Whatsit，既像守護者，又帶著一股說不上來的詭異。
隨著搜查展開，在母親凱倫的協助下，麥克與南西開始把所有線索一一拼起來，最終他們確認，這位看似溫柔、願意陪荷莉說話的 Mr. Whatsit，其實根本不是什麼友善的想像朋友，而是亨利·克里爾，也就是維可那的偽裝。換句話說，荷莉從一開始，就被最終魔王一對一鎖定。顛倒世界透過這個「朋友」一步步拉近她與自己的距離，透過威爾與顛倒世界之間特殊的心靈連結，觀眾也得知維可那正在鎖定一群兒童，打算將他們化為更大計畫裡的關鍵棋子，用來改寫現實。
這條 Mr. Whatsit 的線索，讓《怪奇物語5》不只向《時間的皺摺》致敬，更直接借用原作中的關鍵地名 Camazotz，那裡象徵極端的集體控制與喪失自我，而在劇中，Camazotz 則成了荷莉所處夢境空間的代號，讓整個故事多了一層「童年幻想被邪惡植入」的寒意。
伏筆三、MVP 再度頒給艾瑞卡，校園惡霸德瑞克意外洗白變「德老師」
在第一部裡，如果要選出存在感最強的角色，艾瑞卡·辛克萊恐怕很難被忽略。這位一開始只是路卡斯毒舌妹妹的小配角，早在前幾季就已經晉升霍金斯小隊的軍師兼吐槽擔當，來到最終季，她的戰力與喜感都再升級。其中最具代表性的一幕，是她拎著一顆「特製」派造訪特恩博家。為了設局對付魔犬，艾瑞卡冷靜端出加入鎮定劑的甜點，打算讓全家人通通睡著。當好友蒂娜拒絕吃派時，她乾脆掏出針筒補上一句「我叫妳吃派妳就給我吃派」，一句話瞬間奠定「行動派軍師」地位，也再度證明這個角色早就不只是嘴賤搞笑而已。
另一個意外的亮點，是德瑞克·特恩博！這名原本只會霸凌同學的校園惡霸，第一集出場時大概沒幾個人看好他能活到中段，沒想到到了第四集卻上演一場徹底反轉，在關鍵行動中，德瑞克不只成為作戰計畫的一環，還在緊張時刻帶領眾人進行引導式冥想，幫忙穩定大家的情緒。從「惱人德瑞克」到被戲稱為「德老師」，角色翻身速度之快，這樣的轉折雖然略顯突然，但某種程度也呼應了《怪奇物語》的一貫主題，只是放在篇幅已經相當飽和的最終季裡，多塞進一條「惡霸洗白」支線，對部分觀眾來說，難免有點多餘。
伏筆四、Tiffany 卡帶與 Sidestep 音響，粉紅童年場景其實是惡夢入口
上一季，凱特·布希的〈Running Up That Hill〉成為《怪奇物語4》最具代表性的音樂符號，也讓這首歌重登各大串流榜單。來到第五季，劇組延續「歌單與劇情綁定」的傳統，改由蒂芬妮的〈I Think We’re Alone Now〉接棒，搭配荷莉的一段蒙太奇，把觀眾整個拉回錄音帶與卡帶的年代。在第三集中，荷莉從神祕朋友那裡收到一台 Sidestep 音響和一捲 Tiffany 卡帶。她戴上耳機、按下播放鍵後，畫面隨著音樂節奏展開：在廚房裡烤巧克力蛋糕、在房間裡換上各式洋裝、對著鏡子轉圈、擺姿勢，那一整段幾乎就像把 80 年代玩具廣告直接搬進劇集，充滿糖霜、亮片與粉紅濾鏡。
然而，熟悉《怪奇物語》的觀眾都心知肚明，越是夢幻的場景，背後通常越不單純。隨著音樂愈來愈大聲，畫面色調從溫暖慢慢轉冷，剪接節奏也開始變得不安，最後，一陣急促的敲門聲打斷一切，隨之而來的是指示荷莉走向森林的聲音。原本看似安全的居家空間，其實是維可那記憶裡的克里爾家延伸，而荷莉以為自己能掌控的個人天地，則是被命名為 Camazotz 的夢境牢籠，這段戲最成功的地方，在於把「懷舊」本身變成恐怖元素，顛倒世界不再只是長滿黑紅藤蔓的異空間，而是能透過卡帶、收音機、玩具等物件，悄悄滲入日常生活。當童年象徵的物件被拿來引誘孩子走向危險時，那種被反轉的感受，比單純的怪物嚇人來得更深。
伏筆五、「巫師威爾」正式上線，從受害者走向可能的關鍵反派
第一部最精彩的部分，落在第四集的結尾。從第一季開始，威爾·拜爾斯幾乎是顛倒世界的「專屬受害者」，像是一開始被抓走，接著被附身，再來成為各種異象的感應器，始終處在被動挨打的位置，到了第五季，他終於迎來真正的翻身時刻。
這一集裡，威爾與達斯汀、麥克、路卡斯再次組成少年小隊，試圖追蹤魔犬行蹤，並保護被鎖定的孩子。當德摩狗再次現身、戰況一度失控時，所有人看起來都像要被全面壓制，就在這個節骨眼上，威爾身上似乎有某個開關被啟動，他的眼神突然改變，周圍空氣開始震動，德摩狗接連在無形力量中被扭曲、撕裂。畫面呈現出的壓迫感，一方面讓人想到 11 號施展能力時的張力，另一方面又與維可那出手時的冷酷氣場十分相似。
這樣的覺醒當然讓人看得很過癮，但也同時拋出幾個關鍵提問，包含威爾現在，是終於學會掌控自己與顛倒世界之間的連結，成為有能力反擊的「巫師」，還是其實一步一步被維可那同化，朝「下一個維可那」的方向前進？創作者曾提到，第五季的每一部都會各自擁有清楚的情緒高低起伏，而第一部很明顯以「維可那綁走孩童」作為最低點，再用威爾覺醒當作高潮收尾，從戲劇結構來看，這樣的設計有效也好看，但也讓觀眾更擔心，最後編劇會用什麼代價，來換取這個角色終於獲得主動權？
伏筆六、劇情真的在鬼打牆嗎？最終季的矛盾魅力公開
《怪奇物語5》第一部，帶著明顯的「原地打轉」氣息，早期幾季靠著神祕感、成長故事與 80 年代氛圍累積出來的魔力，如今在龐大世界觀與冗長篇幅之下，多少被淡化，而外媒討論的「謎盒疲勞」在這一部特別明顯。前四季累積了大量線索，像是從霍金斯實驗、顛倒世界的起源，到編號孩子的過去，來到最終季，所有伏筆都必須收攏，故事自然難以再像過去那樣任意開新支線，結果就是現在看到的狀況，包含事件很多、場面很大，最後卻都逐漸收斂成「英雄與終極反派決戰」這條主線，複雜度似乎不如觀眾原本預期。
同時，Netflix 最終季常見的「篇幅膨脹」也出現在這裡，每集幾乎都超過一小時，支線繁多，節奏時快時慢，有些角色相處戲的確讓情感更飽滿，但也有不少段落，會讓人忍不住想如果再緊湊一點，整體觀感可能會更俐落，對不少追了多年的觀眾來說，最終篇章難免會被解讀成有點「在拖」。
另一方面，第五季也試著開出全新的牌，其中最顯眼的變化，就是加入愷博士這個新角色，她在顛倒世界裡經營一座軍事基地，這個設定一登場，許多人都笑稱有種瞬間切換到另一部科幻動作片的錯覺，從創作角度來看，它確實替《怪奇物語》帶入新的類型元素，也同時承擔著「過度跳躍」的風險，有時會讓人覺得劇情轉向的速度，可能比翻書還快？
《怪奇物語5》第一部的確有不少讓人不滿的地方，像是節奏略顯冗長、謎題堆疊過多、部分角色被突然拉上主線略顯刻意。但《怪奇物語5》故事可還沒結束，接下來，第二部預計在聖誕檔期 12 月 25 日播出，而完結篇將於 12 月 31 日播出，讓我們一起關注《怪奇物語》系列會不會迎來一個完美的結局。
