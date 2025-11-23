《怪奇物語5》最終章即將登場！New Era × Stranger Things 加碼 Pull&Bear 聯名系列一次看
Netflix 全球現象級影集《怪奇物語 Stranger Things》迎來冒險最終章，New Era 搶先推出合作系列，以品牌經典帽款結合劇中標誌性的美式復古與詭譎暗黑美學，全面釋放顛倒世界的神秘氣息。系列共帶來 59FIFTY、9FORTY EF 與全新 19TWENTY 共 6 款帽型，以及 2 款長袖服飾，以細膩圖像重塑霍金斯小鎮的奇異氛圍！
59FIFTY 由侵略性觸手圖騰環繞整頂帽身，側邊再以第一季經典怪物魔神 Demogorgon 刺繡點題；帽簷內裡則悄然露出最終魔王 Vecna 的邪惡凝視，營造寒意逼人的暗黑存在。9FORTY EF 則回到劇中主角的日常，以霍金斯高中校徽與地獄火俱樂部（The Hellfire Club）圖騰為靈感，將街頭態度與青春冒險精神巧妙融合！
首次登場的 19TWENTY 帽型，以五片式結構與 A-FRAME 設計重現復古質感，向 Dustin 的紅藍卡車帽與 Camp Know Where 電腦營帽款致敬，怪奇物語粉絲肯定很有共鳴，極具收藏價值～
同時，Pull&Bear 也迎接影集最終章，再度攜手 Netflix 推出聯名服飾！
以品牌擅長的美式復古與校園風為基調，透過運動褲、飛行外套、大學帽 T 等單品，串聯布章、拼貼與經典對白印記，搭配洗舊刷色呈現霍金斯小鎮的打怪能量。時髦實穿之餘，更為這部現象級影集獻上奇幻終章的致敬！
