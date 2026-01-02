《怪奇物語5》淚水交織完美落幕 戲裡戲外都是感動

飾演麥可的芬恩伍法德，出席溫哥華的跨年場，接受觀眾歡呼。（Netflix提供）

在美國12月31日、也就是台灣時間1月1日早上9點，《怪奇物語5》（Stranger Things）最後一集長達2小時2分鐘、全球同步上架，果不其然立刻導致Netflix網站當機。但是同時在北美地區戲院推出的僅此一次的跨年場，預售票全部賣光，演員們也各自到不同地區的戲院突襲，與觀眾進行映後交流，讓10年來的冒險劃上完美的句點。

傑米坎貝爾鮑爾出席加州的《怪奇物語5》完結篇跨年場。（Netflix提供）

根據官方統計，北美此一次的跨年場放映活動，在620多個戲院影廳同步推出，賣出了110萬個座位。包括長期以來對Netflix不滿的北美最大連鎖戲院AMC，這次也加入了跨年場的放映活動。

身為節目的編劇、導演、製作的達菲兄弟（Duff Brothers），表示他們僅儘早了幾天跟主要演員，在紐約戲院一起搶先看了大結局，承認每個人都是流著眼淚看完；甚至有些人非常激動，以至於選擇徒步30分鐘走路回家，想在路上好好處理情緒。但同時，他們也都覺得，這些年來眾人都是感到無比自豪、也都是支持彼此，「看看他們這些年成長了多少，這的確是一切拍攝收工，以及媒體熱潮效應結束後的完美落幕，非常安靜，我覺得很美。」

《怪奇物語》系列的原創作者羅斯與麥特達菲兄弟。（Netflix提供）

對觀眾來說，從《怪奇物語》第一季推出，到現在已經10年；但是對劇中的演員來說，這10年等於是他們的一輩子。麥特達菲（Matt）表示，像是女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）就說過，自己不記得加入《怪奇物語》之前的日子，「我想對他們每一個人來說，說再見遠比他們想像的要難。」羅斯達菲（Ross）則指出，最後大結局當中，很多場戲，都是真的，「他們是演員，但這是他們感受到的真實情緒，因為這都是我們跟他們一起工作的最後場景。所以，把這一切投射到大銀幕上，跟所有觀眾分享，我想是很脆弱的感覺。」他們強調，完結篇每一場戲，對演員來說都是非常個人化的，「拍戲時現場每一個人，都跟他們一樣情緒化，每個人都忍不住在哭。」

至於完結篇的安排，觀眾都想知道，真的伊萊雯就這樣消失了嗎？麥特解釋，伊萊雯已經跟他們一起相處了10年，做出這樣的決定是無比的困難與情緒激動，「總歸來說，我們覺得，這樣才是對的，這才是真正永久結束所發生種種的唯一方法，這樣才有意義。她想努力保護任何人，不要再經歷她所遭遇過的一切，這是非常無私的。」

因演出《怪奇物語5》德瑞克，瞬間爆紅的傑克康納利。（Netflix提供）

羅斯則說，他們很清楚這齣戲的最後一場戲，應該是發生在地下室，已經這樣計畫好8年了。「總歸來說，我們把這看成非常重要的成年儀式，這是關於離開童年前、身為小孩的最後一刻，當他們從地下室上樓時，就是離開童年。緊接著，我們看到荷莉跟她的朋友們下樓，他們是新的一代，會活的好好的。所以，這就是麥克所看到的最後一刻，一方面因為離開童年感到悲傷，但也知道與朋友在一起的快樂回憶會永遠陪伴著他。」

相反地，伊萊雯則象徵了童年的種種美好神奇，達菲兄弟說，「就像我們長大時，覺得一切都有可能，但隨著年紀增長，這種感覺會在某些方面就消失了，然而卻會一直陪伴著我們。所以伊萊雯會跟麥克永遠在一起，這不會消失，她會成為麥克與朋友們的一部分，他們都寧願選擇相信伊萊雯還在那裡。伊萊雯跟他們所經歷的種種，都影響了他們現在的模樣。」

參與完結篇跨年場的粉絲一起伸手，模仿伊萊雯的手勢。（Netflix提供）

當然完結篇也交代了大魔王威可那的下場，他們表示，關於那個領便當的戲，也想了很多，「飾演威可那的演員傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）詮釋很好，但威可那入魔太深，無法撇開這一切，他造成這種種的創傷。我們想把這一刻變成宣洩的時刻，而不是站起來鼓掌歡呼的時刻。」他們也在編劇階段，討論該讓誰出手，終結威可那的性命，最後決定讓薇諾娜瑞德（Winona Ryder）飾演的喬絲接下這個任務。麥特說，其實喬絲在第一季就拿過斧頭，只是用來砍牆，所以一旦決定是她，所有人的反應就是「這樣就對了！」

此外達菲兄弟也跑去參與位於加州戲院的僅此一次跨年場，當場看到現場觀眾的反應，麥特說，「我想沒有一場戲不是我們所預期的反應，而且演到結尾時，真的現場哭成一片。」

