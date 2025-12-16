《怪奇物語5》第2輯預告揭曉 故事保密到家連演員都還沒看

在《怪奇物語5》第四集結尾，威爾爆發了超能力，儼然成為對抗威可那的最強武器。（Netflix提供）

承接《怪奇物語5》（Stranger Things）第四集的結尾，《怪奇物語5》第2輯預告揭曉眾人的命運。只是威爾失落地說：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」

在四集的結尾，威爾獲得超能力把魔神高高舉起，就像威可那一樣。但究竟上下顛倒世界還存在著什麼未知的事項，讓達斯汀絕望地說：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了......」

飾演威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp），表示對於最後一集的播出，也感到十分緊張，「因為一旦看完，就代表結束了，這會是我們全體演員一起觀賞的最後一集。」他透露，其實他們都沒看過大結局，就像觀眾一樣，都得等到大首播時才揭曉故事劇情，不過他說，「就像當初讀劇本一樣，非常感人，我無法理解究竟看到大結局時會有怎樣的心情。」他猜想，眾人都會聚在一起，做最後一次收看，「可能看完剩下的時間都在哭，更可能接下來的一個月都會哭。」

廣告 廣告

大魔王威可那似乎還有其他的計畫，而主角們從未發現過。（Netflix提供）

這難道是在暗示，威爾最後會怎樣嗎？諾亞許納普也解釋，這意味著告別，所以會非常想念整個《怪奇物語》的大家庭，「不過，不光只是演員，還包括幕後工作人員跟參與這齣劇的每一個人。這是一個大家庭，大家一起長大，很難想像往後沒有彼此了。」

至於監製薛恩李維（Shawn Levy）則說，「大結局就像我這輩子看過任何電視劇的大結局一樣出色。」他承認，過去10年建立眾人彼此間有很緊密的連結，「我知道大家都不會忘記彼此，但也知道這一切就要結束。所以，那種面帶微笑卻眼眶含淚的感覺，可以說充斥著這一整年。」

根據Netflix官方宣佈，《怪奇物語5》第2輯將於12月26日準時上線；至於最後一集的大結局，則是2026年1月1日。請各位準備好衛生紙。

更多鏡週刊報導

案發前一天在派對上大吵 導演羅伯雷納之死更多內幕曝光

出面駁斥拍戲不和傳言 《怪奇物語》女主角直球對決謠言

《怪奇物語5》終極大魔王樂意使壞 莎蒂辛克躺著演戲久了也無聊