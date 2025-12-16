《怪奇物語5》第2輯預告釋出 威可那準備放大絕

《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告，即將迎來最終大結局。（Netflix提供）

Netflix《怪奇物語》第5季釋出第2輯預告，鏡頭帶回到第1輯最後的結尾，當威爾獲得超能力把魔神高高舉起，就像威可那一樣。當威爾回過神來時，但威爾失落地說：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」究竟上下顛倒世界還存在著什麼未知的事項，讓達斯汀絕望地說：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了......。」

當所有人都前往上下顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家。而被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將會面對什麼驚人的事實。「You die, I die.」史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺。

廣告 廣告

《怪奇物語5》即將來到最後完結。（Netflix提供）

全球粉絲討論度爆棚，《怪奇物語》第5季第1輯現正熱播，第2輯將於12月26日準時上線。最後，請準備好衛生紙，一起於1月1日迎接最終大結局。

更多中時新聞網報導

李駿碩鍍金爸媽狂炫 張迪文裸戲家人拒看

TPBL》落後17分大逆轉 特攻本季首度3連勝

從無到有 劉殷佐守護偏鄉心跳