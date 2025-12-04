《怪奇物語5》終極大魔王樂意使壞 莎蒂辛克躺著演戲久了也無聊

傑米坎貝爾鮑爾（左）與莎蒂辛克（右）一起亮相《怪奇物語5》洛杉磯首映紅毯。（Netflix提供）

大家都有追《怪奇物語5》（Stranger Things）嗎？看完前4集，發現故事停在高潮之際，還要等到12月25日才能看剩餘的3集，一定很難熬吧！在這部影集飾演「終極大魔王」威可那的傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower），還有扮演受害者麥克絲的莎蒂辛克（Sadie Sink），也分享了他們參與最後一季的心情。

在上一季結尾，麥克絲雖然僥倖逃過威可那的魔掌，卻陷入昏迷狀態，這讓莎蒂辛克直呼躺著演戲太容易了，但久了就覺得好無聊。（Netflix提供）

儘管影集《怪奇物語》從第一季就不斷告訴觀眾，屬於另外一個空間的「顛倒世界」，就存在著邪惡的力量，也不斷想盡辦法入侵霍金斯小鎮，但一直到《怪奇物語4》，編導才揭開「顛倒世界」與劇中角色的關連。原來「顛倒世界」的大魔王威可那，也曾是機密實驗室的受測對象，編號001的亨利，與伊萊雯曾是如師兄妹般的關係；到了《怪奇物語5》，威可那的陰謀終於揭曉，他一直在蒐集不同的小孩，控制他們的心智、助長自己的力量，達到顛覆現實、統治世界的目的。

廣告 廣告

威可那成魔的造型相當駭人，不如他還是亨利的時候，看起來比較人畜無害。（Netflix提供）

而傑米坎貝爾鮑爾從上一季起，每天耗費7、8個小時，親自上妝演出威可那，也扮演成魔之前的亨利，難道真的不怕走在路上碰到小朋友，大家都會衝著他尖叫嗎？「喔，我很幸運。到目前為止，還沒有孩子對我尖叫著跑開。」傑米其實對超自然、奇幻冒險題材並不陌生，過去也在電影《哈利波特》系列扮演年輕的葛林戴華德，可以說對於飾演魔王駕輕就熟，「我經常被問到扮演這個角色有何感受，老實說，我感到非常感激。這角色本來可以是任何人的，我很幸運是由我來扮演。所以，我只是很感激它獲得了成功。我真的，真的非常感激它奏效了，因為我們所有人都付出了很多努力去……去完成它，所以我很高興這一切得到了回報，我也很高興它確實嚇到了人們。」

但因為威可那出場後效果太好，讓粉絲都同情那些被他殺死的角色，導致這些領便當的演員，反而日後都爆紅，特別是上一季犧牲自己的艾迪，使得演員喬瑟夫昆恩（Joseph Quinn）整個星運大開，甚至比傑米比人還紅，難道他都不會嫉妒嗎？「你是說，因為我殺了艾迪跟大家道歉嗎？要知道，這不是我寫的劇本，我很抱歉，喬。但我永遠歡迎你，在我的世界歡迎你。」

《怪奇物語4》的啦啦隊員克莉希遭到威可那的毒手，傑米坎貝爾鮑爾承認這是他最喜歡的受害者。（Netflix提供）

不過被問到，威可那出場後大開殺戒，到底哪一個角色領便當讓他最滿意？傑米坎貝爾鮑爾倒是想了一下，「到目前為止，我最喜歡的受害者是誰？我在誰身上獲得了最大的樂趣？我真的很……我的意思是，作為一個演員，我真的很享受與飾演啦啦隊員克莉希的葛瑞絲范迪恩（Grace Van Dien） 合作。那場戲，我想，應該是我扮演威可那的第二天吧？我只是覺得，就克莉希來說，領便當的那一刻是很酷的，看著她使出渾身解數、搬出『尖叫女王』的戲碼，真的是太棒了，絕對是超水準的發揮。所以，克莉希絕對是我最喜歡的受害者。」

在另外一方面，上一季僥倖逃過威可那魔爪，卻陷入昏迷的麥克絲，則是成為所有影迷的懸念，大家都想知道她能不能在《怪奇物語5》醒來？扮演麥克絲的莎蒂辛克說，上一季結尾就昏迷躺著，「躺著睡覺實在太容易了。我真的很喜歡那些場景。但是，沒錯，過了一陣子確實會有點無聊。不過，是的，扮演陷入昏迷狀態絕對是很容易的。」她也說等這齣戲全部播映完畢，也會想念所有的演員，「我會想念那些早起的清晨和深夜的拍攝時光，我想念所有的朋友。」

更多鏡週刊報導

濱崎步「上海0人開唱」前淚崩 隨行美容師打臉中媒

小S獻聲101煙火「請珍惜身邊人」 賈永婕：她聽見大S在天上說話

泰國戀綜性別不設限超級睛 男女、男男、女女都有火花