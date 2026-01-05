《怪奇物語5》結局即將登場！American Tourister x Stranger Things最終季聯名行李箱，顛倒世界彩蛋一次看

異世界冒險再次展開！頂級旅行潮牌 American Tourister 美國旅行者，攜手 Netflix 超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things），推出期間限定聯名系列，邀請旅人穿越現實與顛倒世界的邊界，展開一場充滿未知與熱血的冒險之旅。

自 2016 年開播以來，《怪奇物語》以濃厚的 80 年代復古氛圍、友情羈絆與超自然冒險，陪伴全球劇迷走過近十年時光。隨著第五季正式揭開最終篇章，這段奇幻旅程也即將畫下句點。本次聯名正是在此情感高峰誕生，不只喚起青春記憶，更將影集精神延伸至旅行日常～

廣告 廣告

American Tourister 一直以「忠於自我、無懼冒險」為品牌核心，鼓勵新世代勇敢探索世界，這樣的精神，正與 Eleven 與夥伴們面對未知時的無畏態度不謀而合。品牌亞太與中東區資深品牌總監 Nikhil Gupte 也表示，希望透過此次合作，讓粉絲在旅途中彷彿親身走進霍金斯小鎮，把回憶與故事一起帶上路。

本系列最大亮點，莫過於 20 吋摺疊行李箱 與 24 吋可擴充行李箱。設計靈感來自「現實世界 × 顛倒世界」的鏡像概念，箱體外觀描繪主角群騎車穿越夜色的經典畫面，而背面則以巨大「X」符號與次元裂縫圖騰，象徵異界力量潛伏其中。當拉開擴充拉鍊，橘色拉鍊齒彷彿顛倒世界之門正式開啟，內裡瞬間展現魔物藤蔓、經典符號與「Into the Upside Down」主題內襯，連整理行李都像在探索未知維度。

除了行李箱，本次聯名也同步推出 WSQK 94.5 FM 後背包，靈感取自影集中霍金斯的地下廣播電台「The Squawk」，以大膽圖像與搖滾氛圍打造強烈存在感，無論通勤或旅行都自帶主角氣場。最後，更不能錯過以 Hellfire Club 地獄火俱樂部 為主題的行李吊牌，兼具風格與實用性，讓行李在旅途中不會迷失於次元裂縫之中。

從收藏價值到實際機能，American Tourister ×《怪奇物語》聯名系列，成功將影集世界觀轉化為可隨身攜帶的冒險裝備。無論是劇迷或旅行控，都能在這趟旅程中，再次踏進那個熟悉又詭譎的顛倒世界！





更多怪奇物語資訊：

《怪奇物語5》結局倒數：真兇不是威可那？8號是敵還是友？外媒Top5疑問：11會死嗎？11/6意義？亨利殺的公事包男人是誰？

Netflix《怪奇物語》第5季第2輯：有些人終究得勇於往前走，而有些人則終究得學會放手

【Threads上紅什麼】夢奇奇 X《怪奇物語》夢幻聯名！預購日期、購買通路與限定造型一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款

● 陳妍希《狙擊蝴蝶》6個同款職場手袋推薦：從Celine到Roger Vivier…這樣挑最減齡