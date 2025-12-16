《怪奇物語5》結局誰會死？外媒預測死亡角色Top10：威可那、走私大叔、11上榜不意外，冠軍「她」死了更精彩？

《怪奇物語》結局誰會死？外媒紛紛討論《怪奇物語》第五季結局劇情，其中最主要討論關鍵就是認為，到底哪些角色會死？畢竟應該不會每個角色都活到最後，否則劇情似乎太過平淡幸福了些。

而主創之一的羅斯杜夫（Ross Duffer）先前接受外媒《泰晤士報》（The Times）訪問時曾經透露，《怪奇物語》第五季將迎來「最暴力的死亡」（the most violent death of any season），並且表示為的是希望每一季劇集都能隨著角色和觀眾的年齡升級，「希望父母們不要對我們太過生氣。」

不僅外媒推測，國外網站Gambling.com還推出了角色死亡的賠率，登上各大媒體。根據劇中角色的設定、年紀、個性等，不少外媒都整理出最有可能在大結局犧牲的角色排行榜，以下是綜合外媒評論整理出《怪奇物語》結局最可能死亡的角色排行榜。

其中大反派亨利威可那反而被認為不會輕易被編劇判死刑，而《怪奇物語5》11伊萊雯（Eleven）會死嗎則意見兩極，另外一些討喜的配角也成為熱門領便當人選，而最令人驚訝的是，幾乎大多數外媒都認為南西（Nancy Wheeler）之死可能會讓故事更加精彩。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top10｜荷莉惠勒Holly Wheeler

作為《怪奇物語5》第五季的主要角色，甚至是呼應威爾在第一季的地位，荷莉惠勒也是唯一在第五季換人飾演的核心角色。

外媒們評論，以杜夫兄弟前四季的風格看來，他們通常不會拿主要角色開刀，而傾向殺掉新進重要角色，像是第一季南西的朋友芭兒（Barbara "Barb" Holland），第二季喬伊斯的男友巴布（Bob Newby），第三季麥克斯的哥哥、游泳池救生員比利（Billy Hargrove），第四季地獄火俱樂部的艾迪（Eddie Munson）等，都是新加入的角色。

而雖然荷莉惠勒在第五季是核心角色，但既然杜夫兄弟都說了會有「這幾季以來最暴力的死亡」，那麼說不定也有可能拿她開刀。不過，相較其他角色來說機率還是偏低，畢竟荷莉如果只是為了被殺死而成為核心角色，那也太過狠心了一點，而且如果她是呼應第一季的威爾，那麼正如威爾沒有死，荷莉應該也會活下來。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top09｜麥克絲Max Mayfield

以「瘋狂麥克絲」的角色加入《怪奇物語》核心小隊，麥克絲在第四季不僅眼睛受傷，還在醫院昏迷，神智被困在「暗域」（Camazotz），靠著凱特布希的一首歌《奔向那山丘》（Running Up that Hil–Adeal with God）企圖找到回家的路。

大多數的評論都認為，如果製作團隊要讓麥克絲死，那麼她上一季的結尾就不會復活了，而且認真說來，她上一季結尾死去，會讓這個角色的故事更悲壯，甚至跟盧卡斯的感情更加美好，但麥克絲非但沒被賜死，還以高額的片酬回歸第五季，並且其實在「暗域」裡跟荷莉有了連結，成為更中央的核心角色，如此推斷看來，《怪奇物語》麥克絲結局會死的機率也變得相對較低。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top08｜路卡斯Lucas Sinclair

在醫院守候著麥克絲的路卡斯，也登上了《怪奇物語》大結局領便當名單中，原因就是麥克絲已經度過生死關頭，那麼或許路卡斯為了讓麥克絲回歸，或許會有一些不一樣的作為，有可能因此身陷險境。尤其飾演路卡斯的演員曾經在受訪時透露，自己的結局「不一樣」，因此留給了外媒無限遐想，認為或許路卡斯有可能會是領便當的成員。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top07｜羅蘋Robin Buckley

《怪奇物語5》結局由瑪雅霍克飾演的羅蘋，在第四、五季漸漸展露頭角，尤其與史蒂夫的友情，對威爾的情竇初開有著引導的地位，而羅蘋終於找到心愛的另一半，更是讓她有可能領便當的一大原因！而飾演羅蘋的瑪雅霍克曾經在受訪時表示，非常希望羅蘋能夠在大結局時死掉，好迎來英雄般的高光時刻！讓外媒評論為，小心你許的願望會成真。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top06｜伊萊雯Eleven

《怪奇物語5》伊萊雯身為主要對抗反派怪物的超能力者，從第一季就開始經歷生死關頭，第一季末就讓人以為她已經喪命，卻又回歸。因此，伊萊雯在《怪奇物語》大結局會不會死？其實意見非常兩極，Reddit論壇有網友認為，因為主創暗示了結局將會呼應第一集，那麼伊萊雯的結尾應該會像第一集一樣，有可能是與怪物同歸於盡，或是像第一季那樣的開放式結局，消失但未說死。

也有人認為，伊萊雯有可能為了鎮守怪物而留在顛倒世界，守護其他人的安全。另有一派說法是，如果真的讓伊萊雯領便當，那故事就太老套啦！主創應該不會這麼做以免讓影迷們大失所望，應該會讓伊萊雯過上夢想中的平凡人生，享受最終的幸福。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top05｜史蒂夫Steve Harrington

《怪奇物語5》結局史蒂夫會死嗎？通常這種原本不討喜的配角，卻漸漸變成了讓觀眾們熱愛的角色，就很有可能領便當而迎來在粉絲們心中最完美的退場。根據外媒報導，其實史蒂夫一開始根本就只是一個小配角，第一季的時候就已經設定會死亡，不過史蒂夫的表演太讓製作團隊埋單，到了最後竟然成功讓編劇重寫他的角色，讓他成功活到了第五季。

不過大家也看到了，在第五季，史蒂夫原本肯定是情敵強納森的手下敗將，卻漸漸地反而越來越討人歡心，他甚至成為了某些媒體評論最受歡迎的《怪奇物語》角色冠軍，那麼到最後把這個角色滅掉，好增添一些遺憾和刺激感，也是非常有可能的。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top04｜莫瑞Murray Bauman

《怪奇物語5》結局誰會死？其實外媒們的邏輯很簡單，越討喜的角色就越危險！像是操著俄語口音，在《怪奇物語》第五季幫所有成員走私各種貨品的莫瑞，雖然是一個明顯的配角，但也在《怪奇物語》小隊們的潛行行動中擔任了舉足輕重的角色，分送貨物時的幽默模樣，讓他成為好感度很高的配角角色。有媒體認為，莫瑞很有可能在最後為了幫助小隊們的行動，而增加了涉入，結果反而因而讓自己有了生命危險。而且莫瑞是一個死了會讓人心有點痛，但又不會影響其他角色的人，外媒評為是「那種為了提升劇情緊張感，隨時都可以犧牲的配角」。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top03｜威爾Will Byers

《怪奇物語5》第一季就差點領便當的主角威爾，第五季《怪奇物語5》大結局變身成巫師，對抗魔神Demogorgons，感覺威爾對自己的人生也做出了突破，就像小時候的自己一樣不再畏懼。不過，禍福相伴、樂極生悲，或許也成為威爾結局可能會領便當的主要原因之一。

另外，更有邏輯的推測，就是威爾從第一季就開始與威可那建立起了連結，《怪奇物語》第五季時麥可甚至直接說他就是威可那，那麼以這個邏輯來看，假設威爾不死，那麼威可那或許永遠都會寄生在威爾身上，有機會復活。也因此，許多評論都認為，為了滅絕威可那，那麼威爾或許是必死無疑。也有媒體認為，威爾的角色正走向一個神聖的殉道者的形象，因此在最終迎來英雄般高光時刻其實非常適合。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top02｜威可那Vecna

《怪奇物語5》結局威可那會死可能是讓大家最不意外的結果，畢竟威可那就是唯一的大反派，即便他有再多的苦衷，是被迫害所以走上歹路，但他殺害了許多人，也為世界帶來滅亡是不爭的事實，在所有人都爭相滅了他的情況下，這部劇總不可能是威可那勝利吧？

不過，也有人提出另一種可能性。因為威可那的滅亡太讓人不意外了，如果真的這樣拍，好像有點無趣，加上威可那的本體亨利其實原本並不是壞人，只是遇到太多壞事逼他走上絕路，因此也有人認為，或許最終解決的方式並不是殺了威可那，而是讓威可那變回亨利，然後有重新來過的機會。不過要如何做到？許多網友與媒體評論都推測，或許跟時空旅行就有點關係了。

《怪奇物語5》結局誰會死預測Top01｜南西惠勒Nancy Wheeler

《怪奇物語5》結局誰會死第一名揭曉，居然是南西惠勒成為最熱門的人選！南西從一開始就是關鍵人物，雖然相較於核心小隊來說，南西一開始並不是主要成員，但隨著劇情發展到《怪奇物語》第五季，在尋找妹妹荷莉的過程中，南西幾乎已經成為團隊領導與決策者，加上強納森和史蒂夫都想討她歡心，更加鞏固了她的地位。強納森在《怪奇物語》第五季第一部後段更是拿出了戒指，讓觀眾們更好奇三人的關係將會何去何從。

有媒體認為，因為核心小隊的成員年紀都小，南西已經算是成長到成年的角色，所以如果真的得殺掉一個核心成員來營造劇情高潮，或許南西是最適合的。而南西的死，也能為三人的關係劃下一個不算完美但還可接受的句點。不過，近日Netflix才剛宣布推出以南西惠勒為主角的《怪奇物語》外傳小說，或許這個說法也不一定準確。

以上就是整理各大外媒和網路評論的《怪奇物語5》結局角色誰會死排行榜，你覺得跟自己的想法一致嗎？





