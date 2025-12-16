《怪奇物語5》結局誰會死？外媒預測死亡角色Top10：威可那、走私大叔、11上榜不意外，冠軍「她」死了更精彩？
《怪奇物語》結局誰會死？外媒紛紛討論《怪奇物語》第五季結局劇情，其中最主要討論關鍵就是認為，到底哪些角色會死？畢竟應該不會每個角色都活到最後，否則劇情似乎太過平淡幸福了些。
而主創之一的羅斯杜夫（Ross Duffer）先前接受外媒《泰晤士報》（The Times）訪問時曾經透露，《怪奇物語》第五季將迎來「最暴力的死亡」（the most violent death of any season），並且表示為的是希望每一季劇集都能隨著角色和觀眾的年齡升級，「希望父母們不要對我們太過生氣。」
不僅外媒推測，國外網站Gambling.com還推出了角色死亡的賠率，登上各大媒體。根據劇中角色的設定、年紀、個性等，不少外媒都整理出最有可能在大結局犧牲的角色排行榜，以下是綜合外媒評論整理出《怪奇物語》結局最可能死亡的角色排行榜。
其中大反派亨利威可那反而被認為不會輕易被編劇判死刑，而《怪奇物語5》11伊萊雯（Eleven）會死嗎則意見兩極，另外一些討喜的配角也成為熱門領便當人選，而最令人驚訝的是，幾乎大多數外媒都認為南西（Nancy Wheeler）之死可能會讓故事更加精彩。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top10｜荷莉惠勒Holly Wheeler
作為《怪奇物語5》第五季的主要角色，甚至是呼應威爾在第一季的地位，荷莉惠勒也是唯一在第五季換人飾演的核心角色。
外媒們評論，以杜夫兄弟前四季的風格看來，他們通常不會拿主要角色開刀，而傾向殺掉新進重要角色，像是第一季南西的朋友芭兒（Barbara "Barb" Holland），第二季喬伊斯的男友巴布（Bob Newby），第三季麥克斯的哥哥、游泳池救生員比利（Billy Hargrove），第四季地獄火俱樂部的艾迪（Eddie Munson）等，都是新加入的角色。
而雖然荷莉惠勒在第五季是核心角色，但既然杜夫兄弟都說了會有「這幾季以來最暴力的死亡」，那麼說不定也有可能拿她開刀。不過，相較其他角色來說機率還是偏低，畢竟荷莉如果只是為了被殺死而成為核心角色，那也太過狠心了一點，而且如果她是呼應第一季的威爾，那麼正如威爾沒有死，荷莉應該也會活下來。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top09｜麥克絲Max Mayfield
以「瘋狂麥克絲」的角色加入《怪奇物語》核心小隊，麥克絲在第四季不僅眼睛受傷，還在醫院昏迷，神智被困在「暗域」（Camazotz），靠著凱特布希的一首歌《奔向那山丘》（Running Up that Hil–Adeal with God）企圖找到回家的路。
大多數的評論都認為，如果製作團隊要讓麥克絲死，那麼她上一季的結尾就不會復活了，而且認真說來，她上一季結尾死去，會讓這個角色的故事更悲壯，甚至跟盧卡斯的感情更加美好，但麥克絲非但沒被賜死，還以高額的片酬回歸第五季，並且其實在「暗域」裡跟荷莉有了連結，成為更中央的核心角色，如此推斷看來，《怪奇物語》麥克絲結局會死的機率也變得相對較低。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top08｜路卡斯Lucas Sinclair
在醫院守候著麥克絲的路卡斯，也登上了《怪奇物語》大結局領便當名單中，原因就是麥克絲已經度過生死關頭，那麼或許路卡斯為了讓麥克絲回歸，或許會有一些不一樣的作為，有可能因此身陷險境。尤其飾演路卡斯的演員曾經在受訪時透露，自己的結局「不一樣」，因此留給了外媒無限遐想，認為或許路卡斯有可能會是領便當的成員。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top07｜羅蘋Robin Buckley
《怪奇物語5》結局由瑪雅霍克飾演的羅蘋，在第四、五季漸漸展露頭角，尤其與史蒂夫的友情，對威爾的情竇初開有著引導的地位，而羅蘋終於找到心愛的另一半，更是讓她有可能領便當的一大原因！而飾演羅蘋的瑪雅霍克曾經在受訪時表示，非常希望羅蘋能夠在大結局時死掉，好迎來英雄般的高光時刻！讓外媒評論為，小心你許的願望會成真。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top06｜伊萊雯Eleven
《怪奇物語5》伊萊雯身為主要對抗反派怪物的超能力者，從第一季就開始經歷生死關頭，第一季末就讓人以為她已經喪命，卻又回歸。因此，伊萊雯在《怪奇物語》大結局會不會死？其實意見非常兩極，Reddit論壇有網友認為，因為主創暗示了結局將會呼應第一集，那麼伊萊雯的結尾應該會像第一集一樣，有可能是與怪物同歸於盡，或是像第一季那樣的開放式結局，消失但未說死。
也有人認為，伊萊雯有可能為了鎮守怪物而留在顛倒世界，守護其他人的安全。另有一派說法是，如果真的讓伊萊雯領便當，那故事就太老套啦！主創應該不會這麼做以免讓影迷們大失所望，應該會讓伊萊雯過上夢想中的平凡人生，享受最終的幸福。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top05｜史蒂夫Steve Harrington
《怪奇物語5》結局史蒂夫會死嗎？通常這種原本不討喜的配角，卻漸漸變成了讓觀眾們熱愛的角色，就很有可能領便當而迎來在粉絲們心中最完美的退場。根據外媒報導，其實史蒂夫一開始根本就只是一個小配角，第一季的時候就已經設定會死亡，不過史蒂夫的表演太讓製作團隊埋單，到了最後竟然成功讓編劇重寫他的角色，讓他成功活到了第五季。
不過大家也看到了，在第五季，史蒂夫原本肯定是情敵強納森的手下敗將，卻漸漸地反而越來越討人歡心，他甚至成為了某些媒體評論最受歡迎的《怪奇物語》角色冠軍，那麼到最後把這個角色滅掉，好增添一些遺憾和刺激感，也是非常有可能的。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top04｜莫瑞Murray Bauman
《怪奇物語5》結局誰會死？其實外媒們的邏輯很簡單，越討喜的角色就越危險！像是操著俄語口音，在《怪奇物語》第五季幫所有成員走私各種貨品的莫瑞，雖然是一個明顯的配角，但也在《怪奇物語》小隊們的潛行行動中擔任了舉足輕重的角色，分送貨物時的幽默模樣，讓他成為好感度很高的配角角色。有媒體認為，莫瑞很有可能在最後為了幫助小隊們的行動，而增加了涉入，結果反而因而讓自己有了生命危險。而且莫瑞是一個死了會讓人心有點痛，但又不會影響其他角色的人，外媒評為是「那種為了提升劇情緊張感，隨時都可以犧牲的配角」。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top03｜威爾Will Byers
《怪奇物語5》第一季就差點領便當的主角威爾，第五季《怪奇物語5》大結局變身成巫師，對抗魔神Demogorgons，感覺威爾對自己的人生也做出了突破，就像小時候的自己一樣不再畏懼。不過，禍福相伴、樂極生悲，或許也成為威爾結局可能會領便當的主要原因之一。
另外，更有邏輯的推測，就是威爾從第一季就開始與威可那建立起了連結，《怪奇物語》第五季時麥可甚至直接說他就是威可那，那麼以這個邏輯來看，假設威爾不死，那麼威可那或許永遠都會寄生在威爾身上，有機會復活。也因此，許多評論都認為，為了滅絕威可那，那麼威爾或許是必死無疑。也有媒體認為，威爾的角色正走向一個神聖的殉道者的形象，因此在最終迎來英雄般高光時刻其實非常適合。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top02｜威可那Vecna
《怪奇物語5》結局威可那會死可能是讓大家最不意外的結果，畢竟威可那就是唯一的大反派，即便他有再多的苦衷，是被迫害所以走上歹路，但他殺害了許多人，也為世界帶來滅亡是不爭的事實，在所有人都爭相滅了他的情況下，這部劇總不可能是威可那勝利吧？
不過，也有人提出另一種可能性。因為威可那的滅亡太讓人不意外了，如果真的這樣拍，好像有點無趣，加上威可那的本體亨利其實原本並不是壞人，只是遇到太多壞事逼他走上絕路，因此也有人認為，或許最終解決的方式並不是殺了威可那，而是讓威可那變回亨利，然後有重新來過的機會。不過要如何做到？許多網友與媒體評論都推測，或許跟時空旅行就有點關係了。
《怪奇物語5》結局誰會死預測Top01｜南西惠勒Nancy Wheeler
《怪奇物語5》結局誰會死第一名揭曉，居然是南西惠勒成為最熱門的人選！南西從一開始就是關鍵人物，雖然相較於核心小隊來說，南西一開始並不是主要成員，但隨著劇情發展到《怪奇物語》第五季，在尋找妹妹荷莉的過程中，南西幾乎已經成為團隊領導與決策者，加上強納森和史蒂夫都想討她歡心，更加鞏固了她的地位。強納森在《怪奇物語》第五季第一部後段更是拿出了戒指，讓觀眾們更好奇三人的關係將會何去何從。
有媒體認為，因為核心小隊的成員年紀都小，南西已經算是成長到成年的角色，所以如果真的得殺掉一個核心成員來營造劇情高潮，或許南西是最適合的。而南西的死，也能為三人的關係劃下一個不算完美但還可接受的句點。不過，近日Netflix才剛宣布推出以南西惠勒為主角的《怪奇物語》外傳小說，或許這個說法也不一定準確。
以上就是整理各大外媒和網路評論的《怪奇物語5》結局角色誰會死排行榜，你覺得跟自己的想法一致嗎？
延伸閱讀
Netflix《不良一族尋愛記》根本非主流卻大爆紅！4個原因告訴你這檔8+9戀綜到底好看在哪
《如果我不曾見過太陽》結局網友評價：歐陽悌尿床不夠慘，唐治平、蔡燦得老戲骨好看、1027意思都神出來了
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 29
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 42
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 4 小時前 ・ 12
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 121
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
翁曉玲急跳腳！政院「不副署」漂亮殺球 她嗆：刪總統、閣揆薪資
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，狂推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「普發現金」一案的政院團隊不忍了，傳出將以不副署、不執行等方案反制。藍委翁曉玲因此相當不滿，揚言砍除總統、閣揆的薪資。民視 ・ 1 小時前 ・ 104
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 53
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 270
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 103
柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」
政治中心／綜合報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。民視 ・ 5 小時前 ・ 201
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 39 分鐘前 ・ 1
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算
行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 57