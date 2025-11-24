《怪奇物語5》蒞臨東京完成宣傳最終站 透露拍戲最後一天大家都哭了
Netflix即將推出的《怪奇物語5》，是影集《怪奇物語》（Strange Things）完結篇，從推出以來就是全球熱門影集，引發許多80年代流行事物的復古狂潮。如今最後一季的宣傳最終站，4位主角與導演達菲兄弟檔來到東京，感謝大家的支持。
飾演麥克的芬恩伍法德（Finn Wolfhard）、飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、飾演路卡斯的迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）、與飾演威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp），來到日本舉行《One Last Adventure》活動。活動會場完全打造成《怪奇物語》的世界觀，重現威爾的家、溜冰場、甚至顛倒世界等場景，更設有80年代音樂、遊戲體驗區，以及周邊商品、餐飲販售空間。舞台活動以精彩的BMX腳踏車特技與舞蹈演出揭開序幕，觀眾熱情高漲，迎來演員與達菲兄弟檔的盛大登場。
《怪奇物語》故事背景為1980年代平靜的小鎮霍金斯。有一天，通往顛倒世界的恐怖異次元之門突然開啟，各種超自然現象與邪惡怪物接踵而至。在此背景下，四位熱愛桌遊《龍與地下城》（D&D）的宅男好友─麥克、威爾、路卡斯與達斯汀遇見，米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）飾演擁有超能力的神祕少女伊萊雯，並以友情與勇氣挺身對抗威脅。
為了致敬這段起源，4人也台上玩起超大型的D&D 20面骰遊戲。芬恩伍法德擲出的結果竟是「11」，象徵伊萊雯的號碼，令全場沸騰。他的挑戰是「80年代音樂猜歌─《怪奇物語》中出現的歌曲是？」音樂一下，他立刻回答〈Cold As Ice〉」（第三季D&D場景播放的歌曲），答案正確。蓋頓馬塔拉佐的挑戰是「拍攝最難忘的一句台詞？」他回答：「我很喜歡『That’s a lot of Ricks.』是我在第4季錄影帶店裡講的台詞，雖然可能沒那麼多人記得。」迦勒麥羅林抽到「送出《怪奇物語》抱枕」，並直接送給一位粉絲，引發歡呼。諾亞許納普則回答「最喜歡的集數？」他說：「可能是最終回吧。」讓粉絲更加期待最終章的推出。
談到最終季，導演之一的麥特達菲（Matt Duffer）說：「最難的是替每個角色做出令人滿意的收尾。但我們一直都知道結局會怎麼走，所以是朝那個方向打磨。我們花了好幾週琢磨最後30分鐘。」羅斯達菲（Ross Duffer）補充：「我們和演員相處將近10年，因此最重要的是讓演員們也滿意這個結局。」對於陪伴全球粉絲約10年的系列即將完結，芬恩伍法德表示：「第5季還沒全部上線，所以還不覺得真結束了。但在拍攝時，有幾個瞬間會突然意識到『啊，真的快結束了』。」
對演員們來說，包含劇組在內的拍攝現場，已像「第二個家庭」。蓋頓馬塔拉佐回憶：「我常想到第1季時努力逗大家笑的畫面。看著大家憋笑的樣子真的很有趣。」迦勒麥羅林談到彼此之間的重要羈絆：「我們一起長大，即使不開口也知道彼此在想什麼。我知道未來和不同演員合作時會很想念這個家人。」諾亞許納普回憶拍攝最後一天：「那天真的永生難忘。大家聚在一起，擁抱、哭泣。那是一生一次的回憶。」羅斯達菲也分享了難以割捨的心情：「我們雖然仍會見面，但最後一天是向角色告別，那份感覺又痛又動人。」讓全場動容。
蓋頓馬塔拉佐談到他所扮演的角色：「達斯汀這角色給了我很多。演了10年這個勇敢的孩子真的很快樂，在我成長期間能演到這麼棒的角色，是非常美好的經驗。」迦勒麥羅林則提到系列想傳達的訊息：「我覺得這部作品是獻給所有覺得『找不到自己位置』的人。它教會了很多事情，這都要歸功於麥特和羅斯的才華。」諾亞許納普也表達感謝：「伴隨粉絲一起走過 10 年後，現在終於迎來結局，要關上這趟旅程的大門真的很感動。這是一段快樂、很棒的回憶，我希望粉絲們也有相同的感受。」最後，麥特達菲深情說道，讓粉絲大受感動：「劇中雖然有怪物，但最重要的是『成長』。大部分時間是在尋找自己的聲音與位置。如果這部作品曾帶給你勇氣或力量，我會非常開心。」他們在霍金斯度過的日子，不只是螢幕上的故事，更是他們自己的青春。
最後大家也分享身處東京的心情，芬恩伍法德說道：「超棒的！我們已經在各國巡迴一個月了，很高興能在美好的東京作結！」蓋頓馬塔拉佐分享：「東京太棒了，像是獎勵一樣。這裡對我們非常親切，我希望可以再多待一點。今天是很特別的一天！謝謝大家！」迦勒麥羅林說：「日本東京最棒的地方就是這裡真的非常乾淨。我甚至覺得我可以住在這裡。」諾亞許納普說：「我超愛日本，很開心能來這。雖然去過很多國家，但日本永遠是我最喜歡的。」
至於頭一回為了宣傳影集，來到日本的導演兄弟檔，麥特達菲則說：「我們吃了壽司，也去逛街。時間還不夠，我還想去日本的小豬咖啡廳。」羅斯達菲還爆料：「我看到麥特買了一堆吉卜力商品。」而身為從小就是動畫與遊戲迷的麥特達菲也坦言本劇深受日系作品影響：「我從許多日本作品得到影響，例如《阿基拉》以及《沉默之丘》、《惡靈古堡》等遊戲。」
