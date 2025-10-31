《怪奇物語5》預告曝「威可那控制威爾」最終警告！ 伊萊雯進入戰鬥模式

《怪奇物語》（Stranger Things）釋出最新預告，伊萊雯（米莉芭比布朗飾）在這一季直搗核心，進入訓練模式，處於戰鬥狀態。Netflix提供

全球影迷引頸期盼的Netflix人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季第5季，於10月31日釋出預告。這支預告片為最終章定調，宣告霍金斯小鎮的所有人將一起踏上最終冒險。隨著邪惡的「威可那」登場說：「終於，我們可以開始了。」觀眾將迎來一場前所未有的生死對決。

伊萊雯「直搗核心」 威爾遭威可那鎖定

預告中，主角群在上一季的悲傷循環中尋求突破，麥克（芬恩伍法德飾）向眾人喊話：「我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」然而，伊萊雯（米莉芭比布朗飾）卻堅毅地回應：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」

最引人擔憂的是，威可那騰空拉起威爾（諾亞許納普飾），發出最後警告：「威爾，你要幫助我，最後一次。」顯示威爾與威可那之間仍存在致命連結。

演員揭角色狀態：季初即戰鬥模式，全速推進

在發佈會上，演員和創作者們分享了最終季的角色狀態，飾演伊萊雯的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」

怪奇物語》第5季最終季故事一開場就全速推進。Netflix提供

飾演路卡斯的迦勒麥羅林坦言，這季破天荒地「立刻切入正題」，所有人都壓力沉重，只是盡力抱持希望。飾演麥克的芬恩伍法德表示，麥克重回領導模式，主動承擔規劃行動的責任，拼命尋找威可那。飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐則說，小隊成員要顧好每件事「越來越困難」，意志有點消沉。飾演威爾的諾亞許納普飾這季重回霍金斯，將看到他的回歸所造成的影響，故事一開場就全速推進。

達菲兄弟：正常生活已成往事 霍金斯變「軍事隔離區」

創作者達菲兄弟（Duffer Brothers）透露，本季獨特之處在於開頭便「兵荒馬亂」，因為主角群完全迷失方向。「正常生活已成往事。霍金斯的一切都不再正常。小鎮目前被列為軍事隔離區，他們的活動處處受限，『老大哥』的監視攝影機無所不在。」《怪奇物語》最終季將分為三階段上線：第1輯於11月27日、第2輯於12月26日獨家上線，最終大結局則於2026年1月1日於Netflix全球獨家上線。



