怪奇運動點閱破2億！「江戶跑」挑戰最輕鬆跑步法，教練揭燃脂真相
日本近期掀起一股「江戶跑」旋風，這是一種源自江戶時代、看起來像忍者或《鬼滅之刃》角色才會出現的獨特跑法，因為姿勢實在太特別，網路上原創影片竟累積超過2.7億次觀看，網友們紛紛跟風模仿甚至有人聲稱「提行李比較省力、跑步也不容易累」，讓這股風潮越燒越旺！
但江戶跑為什麼突然爆紅？真的比一般跑步更省力？甚至有人說「江戶跑」是減肥新密技，跑起來輕鬆卻能偷偷燃脂？為了釐清真相，《早安健康》特別採訪健身教練朱承楷，從專業角度實測這種忍者跑法到底有沒有那麼神？！
江戶跑是什麼？復刻忍者跑法比普通跑步更省力？
「江戶跑」的推廣者，是研究古代跑步法超過10年的大場克則。他在2013年挑戰100公里超馬，卻在65公里時因膝痛被迫退賽，心中冒出疑問，為什麼古代的飛腳信使一天跑100～200公里都不成問題？這份好奇讓他深入鑽研古武術、翻遍史料，最後重建出如今話題滿滿的「江戶跑」。
「江戶跑」的招牌姿勢非常有辨識度，左手微微上抬、右手向下握拳，整個人側身向前移動，看起來像是在Cosplay忍者。大場克則解釋，這套跑法核心原則只有兩個：放鬆、借力。將身體稍微前傾，讓重力帶動身體下墜，再順勢用腳向後蹬，就能前進。最大亮點是，幾乎不用大幅甩手臂。因此比起一般跑步更省力、不易累，讓人能跑得更遠。
吸睛動作成運動新招？健身教練實測解析！
如今「江戶跑」因其搞怪又吸睛的姿勢，大量民眾爭相模仿，甚至有人認為有燃脂、減肥的驚人效果。真有這麼神？人人都能練嗎？《早安健康》專訪健身教練朱承楷，他第一眼就被「奇怪又好笑」的姿勢吸引，並親自實測，從運動科學切入，檢驗它是否真能成為減肥新招。
朱承楷教練第一次看到江戶跑時的反應非常直覺，他幽默表示，「覺得它看起來傻傻的，有點像運動時亂用器材的初學者。」雖然姿勢看起來滑稽，但實際跑過之後，他意外發現，跑起來真的比較輕鬆，也比較不累。
原因在於，「江戶跑」靠的不是肌力爆發，而是前傾後的重力下墜帶動前進。步幅較小、全身擺動也更少；相較之下，一般跑步需要膝蓋彎曲、髖關節前後擺動，肌群動作也多、能量消耗自然高，疲勞也更快上身。
江戶跑真有減肥奇效？恐怕沒那麼神奇
慢跑是許多民眾練習有氧運動、維持身形、幫助減重、燃脂的有效方式，許多人把江戶跑視為「不累版慢跑」，因此好奇，既然能跑更久，會不會其實更燃脂？江戶跑真的能變成「輕鬆瘦」的新神招嗎？
朱承楷提醒，運動有沒有效，運動強度是判斷關鍵之一。最常用的指標就是 METs（代謝當量），數字越高、代表運動越激烈、燃脂效果越強。
例如健走（時速6.0公里）為5.5METs、慢跑（時速8公里）為8.2 METs。一位60公斤民眾若依此強度運動30分鐘，消耗熱量分別是165大卡、246大卡。
因此，如果江戶跑對你來說「比慢跑還輕鬆」，那其實代表 METs也更低，消耗熱量也受限。從運動強度的角度來看，傳統慢跑的減重效果依然勝過江戶跑。
對一般人來說，如果平常不容易換算METs，也不用太緊張。其實只要抓住簡單原則，運動時「有點喘，但還說得出話來」就是中等強度運動。或自己用體感0～10分制進行評估，0代表完全不累、10代表累到完全沒辦法講話、喘不過氣，保持在6分左右，就能擁有不錯的運動成效。
【常見運動METs代謝當量消耗】
慢走（4公里/時）：3.5
快走、健走(6.0公里/時）：5.5
慢跑（8公里/時）：8.2
快跑（12公里/時）：12.7
快跑（16公里/時）：16.8
騎單車：4-12.6
游泳：6.3-10.1
羽毛球：5.1
跳繩：8.4-12.6
江戶跑要注意哪些事？教練提醒潛在風險別忽略，2類人不適合
每個人都適合練江戶跑嗎？朱承楷提醒，江戶跑雖看似可愛，但動作包含關節旋轉，例如左手外旋、右手內旋、雙腳同向旋轉等。這些動作在落地時較容易讓腳踝「翻船」，跑的速度越快風險越高。像田徑選手就非常避免跑步時讓踝關節旋轉著地，否則很容易扭傷，和江戶跑的動作有非常大的差異。
因此，肌肉量較少、關節僵硬、腳踝活動度不佳的長者較不適合嘗試，容易因旋轉角度不足而受傷。有既往腳踝問題的人也要避免。朱承楷分享，曾有學員腳踝靈活度差、腳底版活動幅度小，這類人若硬做江戶跑，扭傷的潛在風險就大大增加。
不過當然也不必因此過度擔心，朱承楷教練認為，一般健康族群若只是玩票性質、拍影片、追流量，江戶跑其實算安全，不容易造成傷害。只要速度不要太快、保持注意，就能安心體驗這股好玩的江戶跑風潮，對大多數人來說是不傷身的安全動作。
