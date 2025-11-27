怪怪的？台積電遭前副總竊密 媒體人曝「這局有人在演戲」

台積電日前宣布對轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提出告訴。（圖／本報資料照片）

台積電25日正式對前資深副總經理羅唯仁提起民事訴訟，指控他7月底退休離任前，疑似指示部屬連日大量影印、搬移先進製程相關機密資料，並在10月底迅速轉任競爭對手英特爾，引爆業界對台灣半導體機密外洩的高度擔憂。對此，資深媒體人謝寒冰26日就表示，「懷疑台積電追訴是演一場戲」，甚至認為跨國動作是否可能與政府戰略默契有關，引發討論。

台積電主張，羅唯仁涉違反聘僱契約、競業禁止同意書與《營業秘密法》，已正式向智慧財產及商業法院提出請求，並在智慧財產及商業法院進行追溯審查。羅唯仁案也成為近年台灣科技產業最受關注的保密與國際競爭角力事件之一。

而謝寒冰26日在中天節目《中天辣晚報》中提出連串質疑，認為事件細節「不合常理」。他表示，台積電向來極少大量影印敏感文件，身為資深副總的羅唯仁突然指示部屬一印再印、甚至「連續多日」進行，內部竟無人提出異議，也未見任何警覺訊號，「這種異常行為，公司不可能毫無察覺才對」。

謝寒冰進一步指出，羅唯仁退休甫離任，即選擇加入英特爾，與競業禁止條款的急轉職節奏令人費解。「就算地位再高，企業內控系統也應有防火牆與風險控制機制」，但目前台積電的內部反應與應對速度，「反而讓外界覺得太慢、太安靜」。

他也提出羅唯仁國籍與國際法律執行層面的不確定風險，「有律師說台積電可以追溯，但如果涉及跨國法律對抗，或牽涉美國利益保護框架，誰來擔責？台積電能做到哪一步？」

最具爭議的，是謝寒冰拋出「政治與國際協調」層面的臆測。他直言，此案過於巧合、節奏詭異，「懷疑台積電追訴是演一場戲」，甚至認為跨國動作是否可能與政府戰略默契有關。他表示，羅唯仁現年75歲，資歷深厚，若涉及機密資料被帶出境，「美方要花多少錢才能打動這樣的人？」事件背後是否涉及政治協調，讓賴清德政府在2033年國防策略與產業安全防線上「睜一隻眼閉一隻眼」，或遭認為無法完整守護阻斷風險，「這是台灣社會必須要問的根本問題」。

