政治中心／莊立誠、胡景順 新北報導

國民黨新北市長參選人李四川，日前拜訪三重知名"滷肉飯"，一邊享受美食，還用台語向大家介紹，來三重不能不吃滷肉飯！不過，李四川講到「三重」的台語發音，是直接唸"三重"而不是常見的"三重埔"，意外引發網友熱議。

新北市長參選人（國）李四川：「這是三重最好吃的滷肉飯，沒吃這個滷肉飯就好像沒有來三重。」端著滷肉飯大快朵頤，李四川拍短片，向大家介紹在地好滋味。不過他所講的「三重」，聽起來好像哪裡怪怪的。三重居民：「三重埔啊不然怎麼講。」三重居民三重埔啦：「（有其他說法嗎），三重居民，沒有三重啊。」三重居民：「三重埔啊別種說法喔沒有啊，（講三重）應該不是在地人吧。」實際訪問當地人，講得通通都是三重埔，雖然講三重大家也聽得懂，但一聽就知道是"非在地的"。還有網友滿肚子火，直呼有沒有人跟我一樣，聽到李四川講"三重"就火大？台灣人講台語，都說是"三重埔"，不會直翻"三重"。還說這個政客，老是這裡沾一點、那裡沾一點，明明空降又要裝成在地人。

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怪怪的? 新北三重台語怎麼唸 李四川"直翻"掀熱議

三重的台語該怎麼讀，引發爭議。（圖／民視新聞）

新北市長參選人（國）李四川：「說到這個真的是笑死人，我說了60幾年的台語，說實在這是我的母語，我對手的爸爸蘇院長他也說過三重，還有賴清德總統他也說過三重。」新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我想三重埔聽起來很親切，但三重是現在的行政區（名稱），所以三重我們也是會用，我想語言就是會隨著時間進化，我們都尊重大家的討論。」綠營的蘇巧慧大器回應，幫李四川緩頰。不過，三重正確的台語讀音，到底該怎麼念，台語老師來解答。

怪怪的? 新北三重台語怎麼唸 李四川"直翻"掀熱議

三重的台語該怎麼讀，引發爭議。（圖／民視新聞）

台語老師黃亦如：「一般來說地名都是以在地說法為主，就是我們一般說的白話音為主，所以我們會說三重埔，不過像是新北市三重區，這時候我們就會唸讀音也就是文音，這樣比較尊重沒有說哪一個有對錯，只是大家聽起來有沒有習慣，不過像這種說法，大家就會知道這不是在地說法。」雖然兩種讀音沒有絕對的對錯，不過聽在在地人的耳裡，想必感受各有不同。

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