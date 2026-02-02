怪怪的! "混種犬"認養驚見小豬 動保所公告鬧烏龍爆紅

地方中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市動保所的認養公告，引發討論！因為有民眾發現，認養的動物當中，有一張麝香小豬的照片，但是品種的欄位，卻寫著混種犬，圖文不符的情況，讓網友戲稱，這個品種的狗叫聲，肯定很不一樣，還有人幽默的說，這是有史以來，看過最特別的米克斯。

可愛小豬，在柵欄前，晃呀晃，探頭探腦，尾巴狂搖，萌翻大家，基隆市動物保護防疫所，收容了一隻小豬，但網站上，好像哪裡怪怪的。

ㄍㄡˊㄍㄡˊ叫的小豬，在官方網站，變成汪汪叫的混種犬，你沒看錯，類別歸在狗這一類，圖文不符，引發網友討論，有人幽默的說，這品種的狗叫聲是不是不太一樣，也有人說這是看過最紮實的混種犬。

民眾：「（這一隻是...）豬啊，這是犬喔。」民眾：「豬（這裡寫什麼），狗（所以它是...），狗，不是豬嗎，不是豬嗎，可是看起來就是豬啊，應該肉眼都看得出來牠是什麼吧。」

這隻「混種犬」怪怪的？ 動保所公告「小豬變小狗」意外爆紅。（圖／民視新聞）這隻小豬在1/24七堵一處產業道路被發現，身上沒有晶片，動保志工向大家宣導正確觀念，坊間常見的迷你豬是行銷話術，成年後會破百公斤，壽命長達10年以上，智商相當於人類3到4歲孩童，動保處懷疑小豬是遭到主人棄養。至於，小豬變小狗，真的是不小心的小烏龍。

這隻「混種犬」怪怪的？ 動保所公告「小豬變小狗」意外爆紅。（圖／民視新聞）基隆市動保所動保員王薏婷：「我們寵物銀行平常都是貓狗為主，從來沒有豬出現過，那我們也很急於的，要把這個豬安頓好安置好，所以在系統上面犬貓的部分，我們通常都是犬跟貓，就誤植為犬隻，我們現在已經找到主人了，主人其實在豬隻不見的時候，它也有出來尋找，所以它其實並不是有惡意要棄養牠。」

動保員出面解釋，一時太心急才會誤植，也希望民眾養寵物，愛牠、就別拋棄牠，否則會依動物保護法處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

