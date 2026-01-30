怪手司機騙「送妳回家」她遭毆打再性侵 全身沾DNA報警

怪手司機性侵好友。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名怪手司機阿輝（化名）到好友小花（化名）工作的KTV飲酒結束後，強烈要求要送小花回家，事後卻將她帶到自己住處毆打並性侵，事後小花送醫時趁機求助，阿輝一審遭判1年10月，阿輝不服判決再上訴，二審遭駁回。

根據判決書，1月19日晚間阿輝到小花工作地點喝酒，酒後強烈要求送小花回家，小花見現場還有其他客人，因此並未拒絕，阿輝上車後卻要求司機開車到自己住處，強拉小花下車並搶走手機，見小花試圖逃跑，便不斷毆打小花。

廣告 廣告

小花被打得渾身是傷，被阿輝囚禁在家中，阿輝表示「妳以為我不敢性侵妳？」，不顧小花掙扎試圖性侵，最後因自身原因性侵失敗。小花向阿輝表示需要就醫，否則恐有生命危險，阿輝才帶著小花去急診，小花趁機向護理師求助，此案曝光。

根據驗傷報告，小花左耳耳膜破裂，出現耳鳴及聽力受損情形，頭皮、左側臉部及眼眶周邊有多處瘀傷，左眼並出現結膜下出血；此外，雙手臂、雙膝及小腿均有多處挫傷，右側胸部與腹部亦有挫傷情形。此外，小花胸、下體都驗出阿輝的DNA。

阿輝承認到家前曾與小花發生衝突，但堅決否認性侵相關指控，辯稱小花是酒後到他家喝酒，酒後還將阿輝打傷，並脫去衣物再她家睡覺，自己並未試圖性侵她。

法官審理後認為，阿輝為滿足私慾，試圖性侵小花，事後拒不承認犯行，態度不佳，不過因性侵而未遂，因依強制性交未遂罪，判阿輝1年10月有期徒刑，阿輝不服判決提出上訴，二審遭駁回，可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

印度集體性侵案！女童昏迷大出血 施暴者仍有1人在逃

鍾愛阿公？他「空地性侵8旬翁」3度遭捕 受害者全長者

梁育誌性侵殺害馬國女大生逃死！家屬1600字痛訴司法

