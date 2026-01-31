怪手掉落砸死騎士！留血癌妻與3幼子 縣府啟動募款
【高沛生／綜合報導】屏東縣萬巒鄉28日上午發生一起不幸的工安車禍，一輛載運怪手的大貨車於轉彎時，車上怪手疑因固定不穩當場翻落，重壓對向43歲孫姓男騎士，導致其傷重不治。孫男為家中唯一經濟支柱，身後留下患有血癌的妻子及3名年幼子女，為協助案家度過難關，縣府即日起正式啟動募款專案。
根據警方調查，28歲劉男於當日上午7時許駕駛大貨車載運重型怪手，行經萬巒鄉信敏路段彎道時，後車斗上的怪手突然失去平衡滑落，孫姓騎士避讓不及遭重壓。警消獲報趕抵將孫男送往屏東榮民總醫院龍泉分院急救，仍遺憾宣告不治。內埔警分局初步研判，事故主因為載運機具未依規定固定穩妥，全案已依過失致死罪嫌移送法辦。
屏東縣政府社會處接獲通報後已指派社工主動訪視，發現死者孫男為低收入戶且是家庭經濟支柱，家中尚有3名年幼兒少需要照顧。此外，孫男妻子長期患有血癌，龐大的醫藥費與生活開銷已使家境陷入絕境，突如其來的喪夫之痛更讓案家無力面對喪葬及後續生計。
由於案家近期不斷接到外界詢問捐款的電話，因擔心個資外洩並影響福利資格，家屬正式委託屏東縣政府代收捐款。社會處表示，善款將納入「屏東縣社會救助金專戶」監督管理，並計畫採「信託方式」管理，確保捐款能穩定、專款專用於未成年子女的後續生活照顧與教育所需。
屏東縣政府社會處公告，指定捐款用途為「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，募款期間自即日起至2月28日止。民眾可透過臨櫃匯款或屏東縣政府線上捐款平台進行指定捐贈。社會處強調，會全力協助案家渡過難關，也感謝社會大眾發揮愛心伸出援手。
