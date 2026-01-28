怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象

即時中心／張英傑、許雯絜報導

屏東縣萬巒鄉成德村今（28）日發生一起嚴重車禍，根據警方調查，一輛載著怪手的大貨車往萬金路口，貨車所載運的怪手突然掉落，砸到經過的一名男性機車騎士，警消獲報後迅速到場處理，騎士傷勢相當嚴重，送院前已經失去呼吸心跳，詳細的肇事原因，警方還在進一步釐清。







根據初步了解，這輛肇事的大貨車，是要到山區工作，劉姓駕駛疑似在經過路段，因為彎道過彎時的離心力，導致車上的怪手掉落，由於正值上班尖峰期，汽機車很多，一名男性機車騎士剛好被擊中，傷勢嚴重已經送醫治療，拖吊人員隨後到現場，先把怪手和被撞爛的機車，載運離開事故現場。

拖吊人員到事故現場處理後續事宜。（圖／民視新聞）

