怪手故障卡軌道上！台鐵嘉義到南靖列車延誤20分

台鐵嘉義站至南靖站間今天清晨4時10分起列車延誤，起因於鐵道局施工廠商的怪手故障卡在西正線上，導致該區間採單線雙向行車，通勤時段列車延誤10至20分鐘，台鐵預估上午9時才能恢復正常行車。

台鐵嘉義到南靖列車誤點。（示意圖／中天新聞）

據悉，鐵道局原定於民雄至嘉義至南靖間進行嘉義高架工程施工，計畫施工時間為凌晨0時35分至4時10分，採斷電封鎖方式進行。然而，施工廠商的怪手故障後，無法於正常時間內撤出軌道、解除封鎖及恢復供電，鐵道局目前正加速處理中。

延伸閱讀

林俊傑女友「小腹微凸」傳懷孕 經紀公司出面否認

超商跨年優惠搶先看！咖啡買7送7 拿鐵「5元爽喝」

解放軍演習藏玄機？郭正亮一語道破：真正目標是高市早苗