怪手鏟平芃芃溫泉！遊客闖3關泡湯 工程人員控「工程被延誤」

記者黃國瑞、蘇意凡 / 宜蘭報導

宜蘭知名的野溪溫泉「芃芃溫泉」去（2024）年受到颱風侵襲，導致溫泉消失，經過水道改善，終於恢復溫泉，吸引不少人遊玩。但11月下旬起進行防汛工程，16日晚間，工程人員進行水道引道，一度與現場民眾發生爭執。但其實施工地早有公告禁止人車進入，不少人還是穿越3層防護闖入，導致工程進度拖延。

芃芃溫泉進行防汛工程，為了安全考量先做溫泉水道引道作業。

大型怪手進駐，一片漆黑中將土堆鏟除、激起一片煙塵，這裡是宜蘭超夯的野溪溫泉「芃芃溫泉」，大量溪水進入溫泉瞬間變冷泉，民眾來到現場全撲空，不少人目睹，村長還有工程單位一度與遊客發生爭執，更驚動警方到場。

英士村長呂紹維：「只是（我）講話大聲一點，應該是說有受到驚嚇，他們（遊客）認為說，他們被受到驚嚇。」

村長呂紹維出面說明，與遊客發生爭執的狀況。

一大早村長出面還原糾紛原因，會大動作動工是因為工程人員得進行河道防汛工程，為了安全考量要先進行溫泉水道的引道作業，沒想到卻因此與遊客發生口角。

施工人員：「一般工程的警示帶，一開始的起點，我們有工程告示牌，我們用鐵鍊做管制，我們又做大門的管制。」

施工人員控訴，遊客闖過封鎖導致工程延誤。

工程人員拿出手機控訴，遊客穿越3層防護闖入施工地，讓他們也很頭痛。

施工人員：「遊客一直在這邊，變成我們…變成我們本身的機具，做開挖的動作都會有危險。」

事實上．野溪上游防汛工程從11月26日就開始施工，入口處也都有放上紅色警示牌，但大批遊客卻仍闖入，導致工程被延誤。

防汛工程11月開始施工，早有公告禁止人車進入。

宜蘭縣水資源處長李岳儒：「現在有大型的工程，那我們還是建議，還是不要再進去了。」

芃芃溫泉在去年受到受到凱米及山陀兒颱風接連襲擊，溫泉消失經過一年終於恢復，吸引不少觀光客再進入。大自然的饋贈美景因為水利工程爆發爭端，恐怕沒人樂見。

