怪物再臨！溫班亞馬三分雨射穿爵士 馬刺三十勝入袋

（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺於 20 日主場迎戰猶他爵士，當家球星溫班亞馬展現驚人的外線手感，全場狂飆本季新高 7 記三分球，繳出 33 分、10 籃板的兩雙數據。馬刺最終以 123：110 輕取爵士，不僅收下三連勝，更成為西區第 2 支達標 30 勝的球隊。此役勝後，馬刺以 30 勝 13 敗的戰績穩居西區第二，持續威脅榜首雷霆的領先地位。

溫班亞馬此戰效率極高，僅上場約 26 分鐘便 18 投 10 中，追平生涯次高的 7 記外線紀錄。他開賽首節即展現強烈進攻慾望，帶領球隊奠定領先優勢，上半場更以七成命中率攻下 21 分。儘管爵士在下半場加強防守干擾其外線，溫班亞馬仍靈活轉向防守端貢獻，全場挹注 2 火鍋與 2 抄截，展現「外星人」等級的禁區與外圍統治力。

馬刺能輕鬆獲勝，除了核心球星的個人秀，團隊戰力的全面爆發亦是主因。全隊共 7 人得分達雙位數，後衛群發揮出色，福克斯繳出 14 分、8 助攻及 4 抄截；潛力新星卡斯爾則有 18 分、8 助攻的全面表現。替補席上的菜鳥哈珀也適時挹注 15 分，成功填補了主力後衛瓦塞爾缺陣所留下的火力空缺，讓馬刺在第四節一度將領先優勢擴大至 24 分。

反觀作客的猶他爵士，在核心前鋒馬爾卡寧因病缺陣下，進攻陷入困局。雖然主力後衛喬治砍下全場最高 30 分，但投籃手感欠佳，全場 20 投僅 7 中；中鋒努爾基奇雖有 20 分、9 籃板的貢獻，仍無力阻止球隊吞下四連敗。馬刺透過此戰不僅報了本季首度交手失利之仇，更展現出年輕勁旅脫胎換骨的競爭韌性。

馬刺明日將馬不停蹄前往休士頓，面臨「背靠背」的體能考驗，挑戰由杜蘭特領軍的火箭隊。在短時間內連續出賽的情況下，溫班亞馬與這群年輕後衛能否克服體能劣勢奪下四連勝，將是外界觀察馬刺本季穩定度的重要指標。隨著例行賽進入中段，這支西區新勢力的每一場對決都將牽動著季後賽種子序的佈局。

