怪物女團BABYMONSTER又要來了！明年台北小巨蛋連唱2天
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
韓國女團「BABYMONSTER」僅出道第三年就有著高人氣，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站。
BABYMONSTER 在今年火力全開，9月才剛結束為期長達8個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度。
YG娛樂先前則釋出多張引發話題的神祕預告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像、戴著面具、擁有紅色長髮的神祕人物等異色影像內容，接著又公開象徵鮮明的紅唇主題「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV的上線時間。隨著一連串懸疑式宣傳步入尾聲，讓全球粉絲高度好奇的「謎題」終於完整拼湊出來，而BABYMONSTER 繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年再度造訪，成為明年首組登上台北小巨蛋的韓國女團。
「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等7種，全場均為座位席。11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日則在KKTIX網站全面啟售，更多詳情可洽主辦單位超級圓頂官方社群專頁。
更多FTNN新聞網報導
二姐江蕙明年返場小巨蛋開唱時間確定了！「農曆年連唱5場」 門票採實名登記
理想混蛋首度攻蛋！唱到一半「大咖男星」衝上台 許願成真全場傻眼
理想混蛋成軍8年首攻蛋！2天吸金4300萬 主唱雞丁暴瘦10公斤
其他人也在看
韓國怪物女團連3年登台 BABYMONSTER明年初小巨蛋唱2天
本報綜合報導 韓國女團BABYMONSTER連續3年來台灣舉辦演唱會，昨天宣布將於明…中華日報 ・ 4 小時前
鳳凰「身體胖一倍」3縣市首當其衝 粉專曝襲台強度：就看1關鍵
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。預測9日2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里之處。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
3度來台場地大升級！BABYMONSTER明年初站上台北小巨蛋
躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER ＂LOVE MONSTERS＂ ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。中時新聞網 ・ 11 小時前
大咖韓星來台開唱！GD、SUPER JUNIOR、TWICE、ZB1、Rain…11月韓星演唱會月曆【韓潮來襲】
2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，其中在台灣萬人以上場地開唱的就有G-DRAGON（GD），繼年中唱進小巨蛋後，年末又在臺北大巨蛋帶來安可場演出，同樣是一票難求！韓流帝王SUPER JUNIOR更是霸氣連開三場！此外還有人氣女團TWICE首度登台舉辦團體演唱會，子瑜也將首度隨隊返台開唱，今年11月先在高雄，明年3月還有台北場。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的萬人規模大咖韓星演唱會，一起迎接2026！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 週前
澎恰恰突現身北檢！應訊2小時後才露面 疑涉投資糾紛挨告
69歲資深藝人澎恰恰，今（7日）突然現身台北地檢署，疑似和去年的合夥投資糾紛有關。經過2個多小時的應訊後，才向媒體們簡短表示，自己只是來作證的，不關他的事，便匆忙離去。中時新聞網 ・ 1 天前
BABYMONSTER連3年來台開唱 2026小巨蛋唱2天
（中央社記者王心妤台北8日電）韓國女團BABYMONSTER連續3年來台灣舉辦演唱會，今天宣布將於明年1月2日、3日在台北小巨蛋開唱，也是她們首次唱進台北小巨蛋，演唱會門票定於15日全面開賣。中央社 ・ 15 小時前
BABYMONSTER成2026年首組唱進小巨蛋韓團 搶票時間公開！
南韓怪物女團的出道第三年，就從台北小巨蛋揭開序幕！躍升「世界級」的超人氣女團BABYMONSTER（베이비몬스터），將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。鏡報 ・ 15 小時前
鳳凰恐成穿心颱 最快週一發海警.西半部登陸
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導中颱鳳凰還在持續成長，可能以強颱之姿，登陸菲律賓，之後北轉，預計在週三深夜到周四清晨，有機會從台灣西半部登陸，成為穿心颱。週一颱風外圍環流就會直接影響迎風面，北海岸、東部地區，再加上東北季風南下，形成共伴，宜花東將會下到發紫發白。民視 ・ 7 小時前
【藍蝴蝶專欄】衛福部健保補充保費改革，別拿散戶當韭菜割！
藍蝴蝶／公共行政碩士、時事評論人 衛福部最近推出的「健保補充保費3大改革」新制，簡直是點燃民怨的火柴，讓原本就不太平的社會情緒瞬間炸鍋。這次改革，瞄準了存股族、散戶以及利息超過2萬元的民眾，硬生生把這些人推上了「被開刀」的手術台。結果呢？不僅引發全民怒吼，連行政院長卓揆和執政黨立委都看不下去，紛紛喊話衛福部趕緊踩煞車。這場政策風暴，真是讓人哭笑不得。 首先，...匯流新聞網 ・ 1 天前
BABYMONSTER超狂！出道不到3年攻蛋 明年小巨蛋連唱兩天
韓國女團BABYMONSTER將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站，出道3年首度攻蛋，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。自由時報 ・ 12 小時前
日本饒舌歌手晋平太逝世！家屬心碎發訃告證實 享年42歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導日本饒舌界歌手晋平太的家屬今（8）日在X上發文，沉痛宣布晋平太已於日前離世，享年42歲。文中並未提及確切死因，消息曝光...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
寶怪明年初登小巨蛋唱2天！BABYMONSTER 搶票時間、票價全出爐
【緯來新聞網】韓國人氣女團BABYMONSTER即將迎向出道3週年，她們繼2024年台北流行音樂中心緯來新聞網 ・ 11 小時前
寶怪要來了！BABYMONSTER明年初小巨蛋唱2天
韓國超人氣女團BABYMONSTER在出道第三年就將登上台北小巨蛋，揭開2026年亞洲巡演序幕！這支被譽為「世界級」的怪物女團，將於1月2、3日連續兩天舉辦「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」台北站，這不僅是她們首次在該場地開唱，也成為2026年第一組在台北小巨蛋演出的韓國藝人。中天新聞網 ・ 14 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 15 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 8 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前