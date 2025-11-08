怪物女團BABYMONSTER又要來了！明年台北小巨蛋連唱2天

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

韓國女團「BABYMONSTER」僅出道第三年就有著高人氣，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站。

BABYMONSTER將於明年在台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝BABYMONSTER臉書）

BABYMONSTER 在今年火力全開，9月才剛結束為期長達8個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度。

BABYMONSTER首度登上台北小巨蛋。（圖／翻攝BABYMONSTER臉書）

YG娛樂先前則釋出多張引發話題的神祕預告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像、戴著面具、擁有紅色長髮的神祕人物等異色影像內容，接著又公開象徵鮮明的紅唇主題「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV的上線時間。隨著一連串懸疑式宣傳步入尾聲，讓全球粉絲高度好奇的「謎題」終於完整拼湊出來，而BABYMONSTER 繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年再度造訪，成為明年首組登上台北小巨蛋的韓國女團。

「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等7種，全場均為座位席。11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日則在KKTIX網站全面啟售，更多詳情可洽主辦單位超級圓頂官方社群專頁。

