怪物新人再推新作！帕拉斯凌晨三點開工 不畏艷陽中暑

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

PALLAS 帕拉斯堪稱近年華語樂壇橫空出世的怪物新人樂團。由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前即獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數已突破2500萬次。而他們今（10）日晚上8點將正式推出第二支音樂錄影帶〈Here Goes Nothing〉，這也是專輯中最狂野、最具攻擊性的 Nu Metal 作品。

廣告 廣告

PALLAS帕拉斯堪稱近年華語樂壇橫空出世的怪物新人樂團。（圖／迷音樂提供）

歌曲核心直指，「不怕人生的任何黑暗，哪怕它看似無盡；愛著人生中所有希望，儘管它非常渺茫」，象徵樂團此刻的態度-不怕痛、不怕苦、不怕輸，唯有真正成功，或徹底失敗之後，才能評判自己的付出是否值得。主唱 FAMA 直言：「也許一無所有，或者贏下所有，緊握手上的籌碼，孤注一擲吧。」

〈Here Goes Nothing〉MV 拍攝地點選在「八里頂罟市民活動中心－新北協拍中心」，這也是該場地首次開放給一般民眾拍攝使用。 FAMA 回憶，這次 MV 拍攝幾乎是一次身心極限的挑戰，「大家都很累，也都有點害怕，但既然都已經走到這裡了，就不可能放棄。」團長小葵則笑說，拍攝前一晚原本計畫吃得比平常更飽一點，希望在「血糖高一點」的狀態下好好睡一覺，沒想到卻整夜失眠，直到凌晨三點直接出門集合，自嘲是「史上最慘開工前夜」，FAMA 也坦言，自己直到拍攝前八小時才真正意識到高度恐懼，但仍選擇站上最高點完成畫面，「這一天很像是我們樂團狀態的縮影，既然已經決定一起走下去，就一定要走到底。」

值得一提的是，帕拉斯選擇「以音樂創業」，將所有心力投入創作與舞台，尤其三位團員退伍後，這份樂團工作正是他們正式踏入社會的第一份工作。對他們而言，音樂不只是夢想，更是賭上一切的選擇。在專輯製作階段同樣毫不妥協〈下天堂〉與〈Here Goes Nothing〉在完成母帶處理、送壓片前，團員反覆聆聽後仍覺得「還可以再更好」。此時，麋先生主唱聖皓在聽到母帶後相當欣賞，主動提出好還要更好，自告奮勇協助再精修唱腔，帶著帕拉斯重新進棚琢磨細節，讓作品好上加好。能獲得欣賞的大前輩主動指點，也讓團員們感動不已，直呼這份肯定是一路走來最珍貴的鼓勵之一。





更多FTNN新聞網報導

帕拉斯樂當人肉快遞！騎機車送專輯到粉絲家 他自爆曾是房仲賺進月薪百萬

嚴藝文再導新作！打造男子視角新劇 張孝全主演拋開硬漢型男形象

帕拉斯剛出道遭爆黑料！首度露面還原事發經過 自抖禁愛令「違反要賠千萬」

