怪物新人空降！00991A募集狂掃百億 KOL驚呼：別再只看0050後照鏡了！

文/王德安

台股ETF市場迎來一個「怪物級」新兵！最近全市場都在瘋狂熱議的主動型ETF 00991A（主動復華未來50），於今日（12/18）重磅掛牌上市。00991A在募集期間展現極高的人氣，短短三天內即募集高達108億元資金，不僅刷新主動式ETF的紀錄，更直接空降成為台股主動式ETF第三高規模的產品。

這場由00991A掀起的「主動式大洗牌」，讓台股ETF正式進入「主動選股決勝負」的新時代！

實戰績效超車大盤！操盤手才是王牌基因

為什麼00991A還沒掛牌就這麼狂？答案就藏在它背後的「王牌操牌手」！

知名財經KOL「要不要來點稀飯套餐」直接拉出鐵證，把經理人呂宏宇的基金績效跟現在最火紅的00981A及大盤同期績效比一比，結果發現，呂宏宇的復華復華基金繳出了高達69.53%的驚人報酬率！這數字不僅把台股大盤的34.8%遠遠拋在腦後，更比討論度爆表的00981A（65.82%）領先3.71％。

「要不要來點稀飯套餐」直言，經理人過去的戰績就是00991A掛牌後表現的保證書，讓投資人期待值直接拉滿，留言表示「那不就跟著屁股走就好了🤣🤣🤣」、「搬板凳等」。

0050買不到的「隱形冠軍」！主動策略變身「星探」提前卡位

00991A 能一舉衝破百億，關鍵就在它拋棄了傳統ETF的「後照鏡」思維，改用「望遠鏡」策略鎖定未來！

財經專家謝晨彥（股怪教授）犀利剖析，傳統的被動型ETF（如0050），必須等到公司成為市值前50大後才能被動買進，就變得像是「看著後照鏡投資」，永遠追在股價後面跑，常常錯過黑馬股在高速成長期的超額紅利。

而00991A主打的「未來50」策略，就是扮演「星探」角色，除了保留前50大的核心龍頭，更是直搗市值51至150名的成長潛力股，這些才是孕育下一座「護國神山」的超級孵化器！

「稀飯套餐」以飆股貿聯-KY（3665）作為提前卡位鐵證實例。當0050還在等時間才將其納入時，呂宏宇早在今年2月就將其納入復華復華基金的持股，當時股價還在5、600元附近。對比現在股價已衝上1400元，這種「早買早享受」的超前部署，正是主動式選股的最高價值！

遇回檔成「進場紅利」！12/18掛牌迎接絕妙布局點

值得注意的是，近期台股震盪回檔，不少投資人擔心00991A掛牌即遇上市場修正。對此，專業投資人反而抱持不同看法。過去幾個月，台股一路驚驚漲，許多人只能眼睜睜看著AI領頭羊的股價飛上天。

隨著00991A於12/18正式掛牌，市場的短期整理反而為主動式ETF提供了絕佳的「撿便宜」機會。對於沒參與到募集、或是先前因股價太高而不敢下手的投資人來說，現在正是利用掛牌後的調整期，以更甜美的價格卡位「未來50」的最佳時機。

