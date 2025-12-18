怪物新人空降！00991A募集狂掃百億 KOL驚呼：別再只看0050後照鏡了！
文/王德安
台股ETF市場迎來一個「怪物級」新兵！最近全市場都在瘋狂熱議的主動型ETF 00991A（主動復華未來50），於今日（12/18）重磅掛牌上市。00991A在募集期間展現極高的人氣，短短三天內即募集高達108億元資金，不僅刷新主動式ETF的紀錄，更直接空降成為台股主動式ETF第三高規模的產品。
這場由00991A掀起的「主動式大洗牌」，讓台股ETF正式進入「主動選股決勝負」的新時代！
實戰績效超車大盤！操盤手才是王牌基因
為什麼00991A還沒掛牌就這麼狂？答案就藏在它背後的「王牌操牌手」！
知名財經KOL「要不要來點稀飯套餐」直接拉出鐵證，把經理人呂宏宇的基金績效跟現在最火紅的00981A及大盤同期績效比一比，結果發現，呂宏宇的復華復華基金繳出了高達69.53%的驚人報酬率！這數字不僅把台股大盤的34.8%遠遠拋在腦後，更比討論度爆表的00981A（65.82%）領先3.71％。
「要不要來點稀飯套餐」直言，經理人過去的戰績就是00991A掛牌後表現的保證書，讓投資人期待值直接拉滿，留言表示「那不就跟著屁股走就好了🤣🤣🤣」、「搬板凳等」。
0050買不到的「隱形冠軍」！主動策略變身「星探」提前卡位
00991A 能一舉衝破百億，關鍵就在它拋棄了傳統ETF的「後照鏡」思維，改用「望遠鏡」策略鎖定未來！
財經專家謝晨彥（股怪教授）犀利剖析，傳統的被動型ETF（如0050），必須等到公司成為市值前50大後才能被動買進，就變得像是「看著後照鏡投資」，永遠追在股價後面跑，常常錯過黑馬股在高速成長期的超額紅利。
而00991A主打的「未來50」策略，就是扮演「星探」角色，除了保留前50大的核心龍頭，更是直搗市值51至150名的成長潛力股，這些才是孕育下一座「護國神山」的超級孵化器！
「稀飯套餐」以飆股貿聯-KY（3665）作為提前卡位鐵證實例。當0050還在等時間才將其納入時，呂宏宇早在今年2月就將其納入復華復華基金的持股，當時股價還在5、600元附近。對比現在股價已衝上1400元，這種「早買早享受」的超前部署，正是主動式選股的最高價值！
遇回檔成「進場紅利」！12/18掛牌迎接絕妙布局點
值得注意的是，近期台股震盪回檔，不少投資人擔心00991A掛牌即遇上市場修正。對此，專業投資人反而抱持不同看法。過去幾個月，台股一路驚驚漲，許多人只能眼睜睜看著AI領頭羊的股價飛上天。
隨著00991A於12/18正式掛牌，市場的短期整理反而為主動式ETF提供了絕佳的「撿便宜」機會。對於沒參與到募集、或是先前因股價太高而不敢下手的投資人來說，現在正是利用掛牌後的調整期，以更甜美的價格卡位「未來50」的最佳時機。
文章來源：要不要來點稀飯套餐臉書貼文
謝晨彥｜0050不再是唯一答案 主動式ETF會是下一個台股主流？
【本文與復華投信合作】
其他人也在看
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 19
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 17 小時前 ・ 8
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 95
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 5
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
記憶體吃緊...豪砸23億擴產！華邦電「目標價上看百元」成交炸242億 這千金股「11月營收創高」重摔8%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（16）日開低走低，終場跌330.28點，以27,536.66點作收，跌幅1.19%，成交金額5258.51億元。觀察今日成交額排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
半導體領軍狂飆！「老牌PCB大廠」搭低軌衛星熱度...攜19檔噴漲停 逾1.7萬張買單排隊
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股4大指數3跌1漲，那斯達克指數逆勢收紅，激勵台股在歷經2連跌後，今（17）日早盤一度反彈逾200點，截至10點05分，暫報27...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 2
血崩就是打折日？台積電「下跌20元」噴出236.4億成交額 「這檔記憶體」大缺貨砸23億擴產！噴153億緊追成交王
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（16）日開盤即走弱，下跌145.84點，以27,721.10點開出；盤中賣壓加重，截至中午11時26分，加權指數下探至27,410.53...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
輝達第一個崩？7檔巨頭引爆哈佛「泡沫」警戒 小心反轉
人工智慧狂潮席捲金融市場，但隨著鉅額投資無法立竿見影，泡沫化討論甚囂塵上，研調機構Ned Davis Research認為美國半導體股票已經符合哈佛學者的泡沫定義，同時點名7檔股票，包括輝達、博通、超微及美光等科技大廠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 1 天前 ・ 3
《台北股市》2天提款千億！外資續砍595億 今年第5大
【時報-台北電】美國科技股走弱動搖市場信心，周二(12/16)電子權值股賣壓湧現，台股一路走低，更跌破月線支撐。新台幣早些貶近31.5元，呈現股匯雙殺。外資(不含外資自營商)賣超595.009億元，創今年第5大；投信買超33.4258億元，自營商賣超149.2394億元，三大法人合計賣超710.82億元。 外資2天向台股大舉提款1084.96億元；內資不同調，投信再度轉向買方，自營商2天累計賣超185.5億元。 加權指數午間一度重挫逾500點，隨後跌幅略有收斂，卻未能有效止跌，終場仍跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值5249.54億元。 權值三王中僅聯發科(2454)相對抗跌，股價多在盤上震盪、高見1450元，終場平收1420元。台積電(2330)受隔夜ADR收黑影響，盤中一度失守季線關卡，收盤下跌15元至1435元、跌幅1.03%。鴻海(2317)下挫1.58%收218元，主因為市場對甲骨文(Oracle)相關題材轉趨審慎，股價承壓。 今盤面資金主要流向衛星、太陽能族群和金融類股。如台新新光金(2887)爆43萬張大量，收盤突破20元關口；元晶(6443)、時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資連砍土洋對作 台積電走弱台股小跌11點/百萬張巨量衝新天價 台新新光金迎「高光時刻」/太空題材續熱 低軌衛星概念股成盤面最強主線｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化延遲公布的11月非農就業報告與零售銷售等經濟數據，加上關注川普政府後續關稅政策進度與聯準會利率路徑，美股周二四大指數跌多漲少；道瓊工業指數下跌-0.62%，那斯達克指數小漲0.23%，標普500指數跌0.24%，費城半導體指數跌0.46%。 科技股方面，特斯拉跳漲3.07%改寫歷史收盤新高；美光在財報前下挫2.1%，而Meta也收漲1.49%，台積電ADR則是下跌0.3%。 亞股方面普遍走強，日股上漲0.26%、韓股上漲1.43%；港股上漲0.93%，上證指數同步收漲。 台股今（17）日加權指數開高走低，終場小跌11.49點收27,525.17點，成交金額5,078.61億元；權值股台積電(2330)收1,430元小跌5元，尾盤翻黑壓抑指數，但盤面資金轉向防禦與題材股撐場，金融股在避險需求升溫下表現突出，台新新光金(2887)續強領軍，中信金(2891)、國泰金(2882)同步走揚；題材面則由低軌衛星續噴，華通(2313)、公準(3178)、宏觀(6568)、璟德(3152)等維持強勢，而美光財報將揭曉也讓記憶體買氣不墜，華邦電(2344)走揚帶動旺宏(2337)、力積電(6770)收高，下游模組廠威剛(3260)、創見(2451)反彈，成為今日盤面撐盤主角。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前 ・ 7
熱門股／記憶體漲勢難跌 回神7檔必收
美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，記憶體類股17日又全面上漲。集邦科技分析，在供給端： 產能規劃底定導致成長受限，設備交期延長推遲擴產效益。大廠積極轉攻高獲利DDR5與HBM產品線，導致DDR4等成熟製程出現轉單效應，部分台廠與陸廠因此受惠。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
宏碁小金虎海柏特上櫃首日飆逾4成 中籤現賺逾1萬元
宏碁集團（2353）小金虎、售後服務商海柏特（6884）今（17）日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，盤中一度衝高至46.95元，漲幅超過42%，大啖蜜月行情，若投資人賣在盤中高點，單張可望獲利近1.4萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 2
馬斯克太空AI計畫點火！「PCB大廠」強攻漲停吸1.8萬人排隊等進場 華邦電炸157億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在權值股台積電（2330）、鴻海（2317）與衛星及太空族群上揚帶動下，台股今（17）日大盤走升，截至10點30分，加權指數暫報2...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
「掃地機器人始祖」iRobot破產震撼市場！機器人概念股該趁勢抄底還是快閃避險？
曾被視為智慧家居代名詞掃地機器人始祖 iRobot，正式申請破產保護並由中國杉川公司收購，標誌著一個時代的終結，即便美國政府釋出將機器人列為戰略產業的政策利多，仍難以挽回其財務頹勢。本文將深入剖析 iRobot 如何從市占龍頭走向殞落，檢視技術護城河失效的關鍵原因，以及投資人該如何從iRobot 案例中，重新定位機器人供應鏈的投資策略。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8