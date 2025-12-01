怪物新人CORTIS將兩度撲台！「台灣囡仔」趙雨凡飆中文喊麥

怪物新人CORTIS即將訪台。（圖／翻攝自IG@cortis）

年末音樂盛事接連不斷，各大韓國人氣團體紛紛來台，其中備受矚目的怪物新人男團CORTIS將兩度訪台參加音樂典禮。這支今年8月才出道就迅速爆紅的團體，已在MAMA頒獎典禮奪得新人獎，並將出席12月在台灣舉辦的AAA頒獎典禮及明年1月的金唱片獎。團員「台灣囡仔」趙雨凡，也特別引人注目。

怪物新人CORTIS即將訪台。（圖／翻攝自IG@cortis）

CORTIS憑藉著魔性旋律和精彩表演，在今年8月出道後迅速竄紅，成為各大頒獎典禮新人獎的有力候補。他們不僅在MAMA頒獎典禮上順利奪獎，接下來還將參加12月在台灣舉辦的AAA頒獎典禮以及明年1月的金唱片獎。團體中的台灣成員趙雨凡以「2025 MAMA 準備好了嗎」這句中文開場，象徵他們正式攻佔各大年末音樂舞台，為現場觀眾帶來熱烈氣氛。

廣告 廣告

除了CORTIS外，從選秀節目中誕生的限定男團ZEROBASEONE也將於12月6日在台北小巨蛋舉辦演唱會。這支原定於明年1月解散的團體，現已全員同意為了粉絲延長活動期限2個月，將以完整陣容活動至2026年3月，並會參加在台北大巨蛋舉行的金唱片獎。

台灣囡仔趙雨凡典禮上喊中文。（圖／翻攝自Mnet Plus）

另一支即將迎來出道兩週年的男團TWS，此前鮮少來台，如今卻密集安排台灣行程。他們不僅會出席AAA和金唱片等頒獎典禮，還將於1月底首次在高雄舉辦演唱會，門票已經全數售罄。

對於韓流粉絲來說，年末至明年初的追星行程相當緊湊，多場精彩表演和頒獎典禮任君選擇，讓粉絲們忙碌但充滿期待。

更多 TVBS 報導

MAMA／Rosé〈APT.〉奪年度歌曲創紀錄 韓星齊講中文致哀火災

JENNIE登大巨蛋！ 韓金唱片18組卡司曝光

新一代亞洲舞王？小鐘跳「CORTIS舞蹈」流量超高 許願想被本尊按讚

Jennie領軍！大巨蛋金唱片獎陣容公開 最貴門票8980元12/13開賣

