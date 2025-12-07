怪物級新聲AKASAKI開唱！全場齊搖擺 感動喊：好想大家

日本創作新星AKASAKI。（圖／大鴻藝術 BIG ART提供）





19歲的日本創作新星AKASAKI今（7日）在Legacy Taipei舉行首次亞洲巡演《AKASAKI - 1st ASIA TOUR 「KONNICHIWA」》最終場，為這段旅程劃下完美句點。這也是他首次在台舉辦個人專場，消息公布後便獲得壓倒性迴響，抽票申請多到超出場地容量數倍。

演出開場時，場館燈光瞬間暗下，僅剩強烈的心跳聲音效迴盪全場，營造出主角即將現身的緊張期待。現場1200位歌迷屏息以待，直到AKASAKI身穿猩紅色西裝外套與條紋長褲站上舞台，歡迎的尖叫聲瞬間爆發。他在舞台上自在搖擺，以〈徘徊〉與出道曲〈弾きこもり〉揭開序幕，俐落的台風與細膩的情感演繹，迅速讓全場沉浸於他的節奏與魅力之中。

日本創作新星AKASAKI喊話：「這是我第二次來，真的好想好想大家啊！」（圖／大鴻藝術 BIG ART提供）

「這是我第二次來，真的好想好想大家啊！」AKASAKI在台上激動喊道，引來全場熱烈掌聲。他以融合Lo-fi、另類 R&B與J-Pop的獨特風格聞名，而今夜的曲目更完整展現出他豐富的聲線與情緒層次。從〈懐メロを抱えて〉、〈波まかせ〉的溫暖柔和，到〈プレデター〉、〈全身前礼〉的強烈爆發力，包含兩首新歌在內，他帶來二十多首精選作品，毫無保留地向世界展現出19歲卻已備受矚目的成熟演唱力與舞台存在感。

演唱來到代表作〈Bunny Girl〉時，全場情緒達到最高峰，前奏響起瞬間歌迷的尖叫彷彿掀起巨浪。「大家準備好了嗎！」AKASAKI以這首創下串流破億紀錄、MV點閱超過7,800萬的現象級歌曲，動感地與全場觀眾大聲嗨唱搖擺，而台下回傳的音浪震動舞台，也讓AKASAKI 動不已。他帶著滿臉笑意說道：「今天真的太棒了！超級好玩！」真摯的感謝再次掀起全場熱烈掌聲。

作為亞洲巡演的海外壓軸，台北場對AKASAKI有著特別的意義。他在結尾向歌迷承諾，希望未來能帶著更多新作品再度來台演出，許多歌迷驚喜到熱淚盈眶，讓這場熱力十足的夜晚在滿滿的感動中圓滿落幕。



