怪物級! 台南安平捕獲"等身大"龍膽石斑 重達130台斤

台南安平漁港航道北堤，有釣客釣起一隻被稱為"怪物級"的龍膽石斑，重達130台斤，身長就有153公分，被喻為是怪物級的野生大石斑，不過幸運的釣客馮先生透露，其實他是第二次釣起這樣巨大的石斑，上次的甚至重達142斤。





釣客釣起一隻龍膽石斑，重達130台斤，身長就有153公分，被喻為是怪物級的野生大石斑。（圖／threads【y.chen0925】）

超巨大身影，浮上水面，所有釣客屏息以待。其他釣客：「好粗。」被稱為怪物級的大石斑，正在跟釣客搏鬥，咬餌的時候因拉力過強，釣客幾乎整個人被扯在欄杆邊，經過其他釣客合力，終於把這隻巨獸給拉上來。釣客甚至拿自己當比例尺拍照，目測這隻魚就超過1.5公尺，重達130台斤，約重80公斤，還是野生捕獲，可說是非常難得。目擊釣客：「其實也不好釣到，這種大型魚要捕，有的人都是很多年才釣出一隻，一年都會出一隻，或兩年出一隻，龍膽石斑這東西是高級魚，比較高級的魚，目擊釣客，所以這種魚在市面很夯。」

魚實在太重，馮先生還把大魚放在輕便電動機車上，騎車搖晃背影相當逗趣。（圖／民視新聞）









當事釣客馮仕學：「方法是沒方法，原本就在釣這個釣了十幾年，要是魚起來旁邊要有人，不然一個人沒辦法。」魚實在太重，馮先生還把大魚放在輕便電動機車上，搖晃背影相當逗趣，但經驗豐富的馮先生透露，這可不是他首次捕獲怪物及石斑。當事釣客馮仕學：「沒比較特別，就是釣大魚就要用粗線，釣桿粗一點，這隻第二（有更重的嗎），上次142斤這隻130斤，我釣魚沒有在賣魚，多大隻都是殺一殺，大家分一分。」二度釣起大魚，馮先生依照慣例，把新鮮魚肉和親友分享，但是宰殺前通通做成魚拓，畢竟能釣起上百斤的龍膽石斑非常不簡單，得把這輝煌戰績，給留下來。

