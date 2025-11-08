「怪物級」鳳凰颱風要侵台了！這天晚上登陸 「搖滾區曝光」豪雨灌全台
今年第26號颱風「鳳凰」目前仍在菲律賓東方海面上，但中央氣象署預計其路徑將會北轉、直撲台灣而來，預估後天週一（11月10日）發布海上警報，並可能在隔天週二（11月11日）也發布陸上颱風警報。根據氣象署最新發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，首當其衝的「搖滾區」為台南市、高雄市和澎湖縣，且全台都可能會有雨勢。
根據氣象署颱風路徑潛勢預報圖，鳳凰颱風可能在週四（11月13日）凌晨2點前，從台灣西南方登陸，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣南北的「最搖滾風雨」時間不同。
粉專提到，雖然鳳凰颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但還是要特別呼籲西南部縣市的居民，鳳凰颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在週二晚間至週四凌晨。
至於北部及東部地區，快的話明天（11月9日）晚上，或是週一就會開始下雨，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨。即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，週一、週二風險最高。
至於為何鳳凰颱風登陸前會減弱？因為其登陸菲律賓前將達最顛峰狀態，也就是強烈颱風，穿越菲國時會減弱。進入南海後有機會重整短暫增強，但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。至於侵襲台灣的強度，就看減弱的速度而定，減弱得快就輕颱登台，減弱得慢就接近中颱登台。
氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」則發文表示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。
但是，鳳凰颱風在接近台灣時，評估強度則會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風等級的機會最大；但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。除了因為登陸菲律賓而結構受到破壞之外，在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，最後，林得恩說「護國神山」中央山脈很夠力，鳳凰颱風將會受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱；尤其是在其可能登陸陸地時。
更多鏡報報導
男子「尿尿分岔」慌了 醫：40歲以上注意！有癌變可能
新婚才60分鐘！政府一原因逼男子「把愛妻送出國1年」 他崩潰了
家裡牆壁長出「超大坨蘑菇」除濕機也沒用 他好苦惱
其他人也在看
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨EBC東森新聞 ・ 8 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風在今天凌晨升級為中度颱風，中央氣象署預報，它影響台灣的時程稍微延後，加上受到東北季風共伴效應影響，下週一、二北部和東北部雨勢最大，有大雨或豪雨等級雨勢，下週三、四中南部雨勢最大；氣象署並預估，有可能在中部或西南部登陸。氣象署預報員張峻堯表示，根據最新預報，鳳凰颱風開始影響台灣的時間比昨天預報自由時報 ・ 9 小時前
澎湖張雨生紀念館整修後揭牌（2） (圖)
位於澎湖篤行十村內的「張雨生紀念館」8日重新開館，館內展示許多老照片，陳述已故歌手張雨生的生命故事。張雨生母親張福全（圖）也親自與家人到場參觀，在一幅5歲大的張雨生被爸爸騎車搭載出遊的照片前駐足。中央社 ・ 3 小時前
58年來首例？鳳凰颱風恐登陸台灣 將挑戰歷史紀錄
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一至週三將影響台灣天氣，且不排除登陸台灣本島。根據氣象署歷史資料，雖然11月發布颱風警報並不罕見，但58年來僅有1967年的吉達颱風曾在11月登陸台灣，當時造成花蓮地區災情嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
共機18架次7共艦擾台 10架次越台海中線
國防部今天（11/08）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（11/07）上午6時至今天（11/08）上午6時止，偵獲共機18架次（逾越中線進入北部、西南及東部空域10架次）及共艦7艘、公務船1艘，持續在臺海周邊活動。太報 ・ 11 小時前
台北國際旅展好物分享！吉祥物大遊行必拍舒華小卡遠雄海洋男人魚寶劍明信片獎品分享
旅展 台北國際旅展11月7日至10日舉辦，現場不只旅遊美食產品優惠滿滿，各參展單位準備的小禮物、獎品也相當豐富，再加上平常不容易見到的吉祥物通通齊聚一堂，每天下午兩點有吉祥物大遊行，遊行至4樓大舞台，喜愛吉祥物的粉絲別錯過；現場展場布置也非常用心，不少展位都能在現場拍照打卡，此外，各單位的現場好禮大都透過追蹤按讚社群、填寫線上問券、分享貼文、集章等完成指定任務就可以獲得小禮物，這篇分享現場大家拿到的部分小獎品，給大家參考！景點+ ・ 8 小時前
鳳凰颱風最快下週一發海警 專家揭「三特點」直言：非常罕見！
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在昨（6）日成形，今（7）日凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2,270公里的海面上，向西北西轉西前進；以目前路徑預估，將在下週一發布海警、下週二發布陸警。氣象專家林得恩指出，以歷史統計來看，鳳凰颱風是非常罕見的！「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風逼台！最新暴風侵襲機率曝 2縣市飆7成
氣象署最新預測，輕度颱風鳳凰未來路徑直撲台灣而來，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，中南部很可能在下周二（11日）之前感受都還好，但下周三（12日）颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，台南市、澎湖縣都已達到70%，民眾盡早做好防颱準備。中時新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰轉中颱！估週三深夜登陸 西南部在危險半圈內
【陳靜文／綜合報導】今明兩天仍是晴朗好天氣，但是下週即將要變天了！氣象署今（8日）晨發布颱風消息，鳳凰颱風今凌晨2時增強為中度颱風，預估下週一（10日）發海警、週二（11日）發陸警，緊接著週三深夜至週四凌晨可能將登陸台灣。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
未來NCC提名先徵詢藍白？鍾佳濱：不失為一個可行方向
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰提名的4名國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人今(7)日在立法院行使人事同意權時全遭國民黨團及民眾黨團封殺，兩黨並希望能比照之前中選會委員，政院徵詢模式，民進黨團幹事長鍾佳濱下午回應表示，未來如果要繼續提名NCC委員，如果說要化解朝野政黨由於各自的立場跟政治理念，要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，「我覺得這也不失為一個可行的方向」。 鍾佳濱表示，對於今天NCC的四位包括主委、副主委及被提名人的委員全數遭到在野黨的封殺，他們相當的遺憾。這一年多來，每次不管是行政院還是總統府，依憲法或依相關的法令所提出的人事案，必須經由立法院行使同意權的，幾乎毫無例外。除了少數考試委員之外，通通都以在野黨以多數的方式予以否決。 鍾佳濱表示，本來他們希望這些機關本身的屬性不同，像NCC它是一個獨立機關，雖然名義上是屬於行政院，但是它跟中選會和公平交易委員一樣都是獨立行使職權，而且依據法令，並且它的業務有相當高的跟民眾息息相關，而且又要求要有公正性。 鍾佳濱表示，像中選會的選務，像NCC處理的通訊業務，像公平教育委員會所維持的市場秩序，然而除了公平會之外，他們看到的公平會其新頭殼 ・ 1 天前
賴政府：總預算卡關沒關係、年終獎金2月6日入帳
行政院人事總處10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定年終工作獎金發給日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。儘管立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，但官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不會影響入帳日期。中天新聞網 ・ 8 小時前
女子搭捷運翡翠戒指從指縫中滑落 捷警鍥而不捨尋回 順利物歸原主
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，一名女子從捷運忠孝敦化站進站搭乘列車時，手上所佩戴的翡翠戒指不慎滑落，女子至 […]民眾日報 ・ 10 小時前
一鏡到底／沒有名字的鐵牛 金鐘特別貢獻獎得主葉輝龍
從事木工產業67年，葉輝龍前半生為了脫貧，反覆創業，認真打拚，日夜加班，被人稱做「鐵牛」。人生下半場駐守台視木工廠，他製作的布景、道具在《五燈獎》《少年特攻隊》《嘉慶君遊台灣》等節目出現，但布景、道具連配角都不算，起初連片尾字幕都看不見他的名字。80歲了，葉輝龍終於在金鐘60站上舞台成了主角，迎接遲來的掌聲。請記住他的名字：金鐘60特別貢獻獎得主葉輝龍。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 6 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前