「怪物級」鳳凰颱風要侵台了！這天晚上登陸 「搖滾區曝光」豪雨灌全台

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署

今年第26號颱風「鳳凰」目前仍在菲律賓東方海面上，但中央氣象署預計其路徑將會北轉、直撲台灣而來，預估後天週一（11月10日）發布海上警報，並可能在隔天週二（11月11日）也發布陸上颱風警報。根據氣象署最新發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，首當其衝的「搖滾區」為台南市、高雄市和澎湖縣，且全台都可能會有雨勢。

根據氣象署颱風路徑潛勢預報圖，鳳凰颱風可能在週四（11月13日）凌晨2點前，從台灣西南方登陸，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣南北的「最搖滾風雨」時間不同。

粉專提到，雖然鳳凰颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但還是要特別呼籲西南部縣市的居民，鳳凰颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在週二晚間至週四凌晨。

至於北部及東部地區，快的話明天（11月9日）晚上，或是週一就會開始下雨，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨。即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，週一、週二風險最高。

至於為何鳳凰颱風登陸前會減弱？因為其登陸菲律賓前將達最顛峰狀態，也就是強烈颱風，穿越菲國時會減弱。進入南海後有機會重整短暫增強，但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。至於侵襲台灣的強度，就看減弱的速度而定，減弱得快就輕颱登台，減弱得慢就接近中颱登台。

鳳凰颱風侵台機率非常高。圖／台灣颱風論壇｜天氣特急FB

氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」則發文表示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。

但是，鳳凰颱風在接近台灣時，評估強度則會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風等級的機會最大；但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。除了因為登陸菲律賓而結構受到破壞之外，在其北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，最後，林得恩說「護國神山」中央山脈很夠力，鳳凰颱風將會受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱；尤其是在其可能登陸陸地時。



