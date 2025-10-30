怪物颶風美莉莎 侵襲巴哈馬群島
美莉莎雖然沒有登陸海地，卻引發了嚴重洪水，南部沿海城鎮小戈阿沃首當其衝，至少80棟房屋被毀，160多動受損，全國有超過1萬1千人流離失所，至少 25 人罹難，18人失蹤。目前美莉莎已減弱為一級颶風，侵襲巴哈馬群島，當地約1500人已搭機撤離。
在牙買加等地造成廣泛災情後，美莉莎已進入加勒比海的北部區域，以一級颶風的威力，侵襲巴哈馬群島，當地事先展開大規模疏散，約1500人已搭機撤離。災害應變單位主管：「我們正在接收，來自巴哈馬南部地區的撤離民眾，他們乘坐不同的航班。」
在鄰近的 海地，美莉莎雖然並未直接登陸，持續暴雨卻引發洪水，在南部沿海城鎮小戈阿沃，大水沖毀了80 棟以上房屋，破壞160 多戶。總計全國有超過1萬1千人流離失所，至少 25 人罹難，18人失蹤。受災民眾：「我有4個孩子，一個剛滿月的嬰兒，一個7歲 一個8歲，還有一個快4歲，4個孩子都走了。」
災區道路中斷、通訊癱瘓、醫療與食物供應受阻，當地政府呼籲國際社會盡快伸出援手。氣象專家指出，美莉莎不但是加勒比海地區史上第3強的颶風，移動速度更是最緩慢的，才導致豪雨和洪災規模如此嚴重。
