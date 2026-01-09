《怪物1號和女巫》走出書本 全台親子講座首場嘉義開跑

紀錄片導演賴麗君寫出陪伴注意力缺失過動症子兒子的親子書《怪物1號和女巫》。(圖／賴麗君提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】曾以紀錄片《老鷹之手》榮獲坎城世界影展獎項的導演賴麗君，首度出版育兒親子書《怪物1號和女巫》，並宣布自今年1月起展開全台巡迴親子講座，分享陪伴罹患注意力缺失過動症（ADHD）兒子成長的心路歷程。巡迴講座首場將於1月24日下午2時至4時，在嘉義縣財團法人若竹兒教育基金會舉行，活動尚未登場即吸引嘉義、雲林及台南等地家長報名參與。

作者賴麗君和2歲的兒子。(圖／賴麗君提供)

《怪物1號和女巫》取材自賴麗君真實家庭經驗，書中記錄孩子自幼稚園至小學期間，因行為與學習表現遭貼上「問題學生」標籤，甚至被同學戲稱為「怪物1號」，而母親則被形容為「女巫」。她坦言，為了孩子曾辭去工作，成為全職母親，與先生不斷嘗試各種教養方式並尋求專業協助，在長達十餘年的陪伴過程中，才逐漸看見孩子的成長與改變。

賴麗君指出，孩子直到國中遇到願意理解與接納他的師長後，才逐漸穩定學習狀態，最終在國中會考中以黑馬之姿考上建國中學，之後進入台灣大學物理系，並直升台大博士班。她表示，這段告別「怪物1號」的歷程，是全家超過10年的努力成果，也成為她走入校園與社會分享的最大動力。

作者賴麗君與若竹兒董事長林朋輝(中)、同仁們開會討論親子講座事宜。(圖／賴麗君提供)

根據相關統計，高中以下特殊生約占全體學生4%，遭受霸凌的比例為一般學生的6倍。賴麗君表示，特殊兒家庭長期承受教養壓力與社會眼光，主要照顧者往往全年無休、身心負荷沉重，因此希望透過巡迴親子講座，串聯專業資源，為家長與孩子建立支持網絡。此次巡迴講座預計至少舉辦11場，並邀請特殊教育專家、第一線教師與社工共同參與。

首場講座由若竹兒教育基金會協力辦理，也邀請前嘉義基督教醫院早療中心主任、現任中正大學社福系兼任講師姚淑芬，以及同濟中學校長高作屏、曾任輔導室主任的黃子岫老師與資深社工蕭詩怡等人，從早期療育、親職教養與實務經驗等面向提供建議。

彭家如導演贊助畫作，支持《怪物1號和女巫》親子講座計劃。(圖／賴麗君提供)

賴麗君並表示，巡迴講座經費來自全台各地民眾的愛心支持，她於114年發起網路募資，共獲得163人響應。她感謝每一份善意的累積，也感謝陶藝家何應朋與畫家、導演彭家如提供藝術作品作為募資贈品，讓計畫得以順利推動。