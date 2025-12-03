怪獸宇宙繼續擴大！《君主計畫》第二季泰坦巨獸迎戰海怪

科幻怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》確認全新第二季將於明年回歸。第一季主要角色好萊塢硬漢影星寇特羅素（Kurt Russell）、《貓王》懷特羅素（Wyatt Russell）和《柏青哥》安娜薩瓦（Anna Sawai）等人將全數回歸。一行人回到神秘的骷髏島，更龐大的怪獸陣容即將現身。

傳奇影業的「怪獸宇宙」（Monsterverse）是一個橫跨多平台的龐大世界觀，自2014年上映的《哥吉拉》開始，延續至2017年《金剛：骷髏島》、2019年《哥吉拉：怪獸之王》、2021年《哥吉拉大戰金剛》，以及近期創下票房紀錄的《哥吉拉與金剛：新帝國》。備受期待的續集《哥吉拉與金剛：超新星》則預計於2027年登上大銀幕。

「怪獸宇宙」全球票房累計已超過25億美元，並延伸出怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》。

《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第一季故事發生在哥吉拉與泰坦巨獸的大戰後，舊金山遭到毀滅性破壞，同時揭露了怪獸們真實存在的事實。一對兄妹追隨他們父親的腳步，試圖揭開家族與君主組織之間的神秘關聯，並在1950年代與半世紀後的現代兩個時空交錯下，逐步踏入怪獸宇宙，面對軍官李蕭所掌握的關鍵秘密，使君主組織與人類文明面臨前所未有的威脅。

第二季將延續第一季結局，君主組織和全世界的命運再度岌岌可危。主角們重返金剛的骷髏島，並探索一座神秘村落，揭開泰坦巨獸起源的深埋秘密，迎戰自海中甦醒的傳奇巨獸。過去的漣漪持續影響現在，家人、盟友與敵人之間的界線逐漸模糊，而新的泰坦巨獸事件威脅正悄悄逼近。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導