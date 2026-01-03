怪獸宇宙走入冷戰時代！懷特羅素回歸演「李蕭上校」

《美國特工》懷特羅素回歸主演「李蕭上校」。（圖／Apple TV+）





Apple TV日前宣布將擴展「怪獸宇宙」（Monsterverse）衍生作品，將推出一部尚未定名的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》前傳影集，故事聚焦在《美國特工》懷特羅素（Wyatt Russell）所飾演的「李蕭上校」，並由曾獲艾美獎提名的編劇暨製作人喬比哈諾德（Joby Harold）擔任節目統籌。

節目統籌喬比哈洛德首次進軍電視圈，便以《歐比王肯諾比》擔任編劇與執行製作人，不僅獲得5項艾美獎提名，首播時更打破收視紀錄。喬比哈洛德過去亦參與多部熱門IP系列與重量級電影的編劇與製作，包括《明日邊界》、《捍衛任務》系列、《變形金剛：萬獸崛起》以及《閃電俠》等知名作品。

這部尚未定名的《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》前傳影集，將由懷特羅素領銜主演並擔任監製，故事聚焦於「李蕭上校」於1984年潛入敵營執行一項秘密任務，試圖阻止蘇聯釋放一隻足以摧毀美國、並改變冷戰局勢的全新恐怖泰坦巨獸。

在此之前，影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第一季於Apple TV現正熱播中，備受期待的第二季也將重磅回歸，將於2月27日全球上線。故事舞台再度回到神秘的骷髏島，隨著規模更加龐大的怪獸陣容登場，將帶來更震撼的動作場面與深層的情感刻畫。



