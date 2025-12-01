「怪獸級」冬季風暴襲美！ 九千航班延誤 客機滑出跑道

「怪獸級」的冬季風暴，橫掃美國中西部，導致感恩節結束連假的空中交通又大亂。全美有近9000航班延誤，各地車禍頻傳。芝加哥更傳出，有一架客機因跑道結冰，降落時打滑偏離跑道，所幸無人受傷。

芝加哥國際機場的租車停車場內，大雪覆蓋停放的車輛。（圖／達志影像美聯社）

一場「怪獸級」冬季風暴正橫掃美國中西部，造成感恩節連假結束後的空中交通大亂，全美近9000航班延誤，近2000航班被取消。芝加哥一架客機因跑道結冰降落時打滑偏離跑道，所幸無人受傷。暴風雪覆蓋了芝加哥市區及郊區，紐約街頭也開始積雪，能見度明顯下降。這場風暴影響範圍廣大，全美約有5000萬人受到影響，各地車禍頻傳，當局呼籲民眾非必要勿外出。

芝加哥市區街道大雪紛飛，道路和人行道幾乎被積雪吞沒。不僅市中心，連郊區的動物園也下起大雪，野牛身上被厚厚的雪覆蓋。紐約街頭同樣開始積雪，能見度明顯下降。這場大規模冬季風暴席捲美國中西部多地，恰逢感恩節假期後的返鄉潮，導致交通嚴重混亂。

許多旅客面臨航班大幅延誤的情況。一位芝加哥民眾表示，他們原本預計下午6:30登機，但看起來要到晚上11:20左右才能起飛。全美有將近2000個航班被取消，還有近9000航班延誤。積雪和結冰的狀況相當嚴峻，甚至導致一架飛機在狄蒙國際機場降落時打滑偏離跑道，幸運的是沒有人在此事件中受傷。

一般道路上的駕駛也面臨危險狀況。在印第安納州發生的一起車禍涉及多輛汽車和卡車。密蘇里州的高速公路上有兩輛半拖車被困。而在愛荷華州，由於降雪，許多車輛滑離高速公路進入路溝。這場橫跨全國的風暴已讓許多地區發布冬季風暴警報，全美有將近5000萬人受到影響。氣象主播Chris Warren表示，預計將收到下一個冬季風暴警報，且下一個天氣系統是針對東北部的部分地區。氣象單位預估，暴風雪正在往美國東岸移動，恐怕會帶來強勁風雪。面對惡劣天氣，當局提醒民眾，如非必要，盡量避免外出。

