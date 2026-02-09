怪獸闖進好萊塢！《小小兵&大怪獸》首曝預告再掀黃色旋風
〔記者許世穎／綜合報導〕黃色旋風再起！《神偷奶爸》系列中最受歡迎的小小兵，將於今年夏天帶著全新電影《小小兵&大怪獸》重返大銀幕。電影首支預告今(9日)隨著2026超級盃賽事期間曝光，只見小小兵在白色背景中朝鏡頭狂奔，高喊「小小兵！」、「怪獸！」，隨即傳來神祕怪獸的低吼聲，正式揭曉片名，瞬間引爆話題。
《小小兵&大怪獸》將帶來全新角色與更失控的劇情，描述小小兵如何「征服好萊塢、成為電影明星，卻又失去一切」，甚至意外將怪獸釋放到世界各地。面對自己一手造成的混亂，這群黃色小淘氣只能再度團結起來，試圖拯救瀕臨失控的世界。官方標語也幽默寫下：「好萊塢出現怪獸危機。」
電影由系列靈魂人物皮耶柯芬再度執導，他曾操刀前三部《神偷奶爸》以及首部《小小兵》外傳，並持續親自為小小兵配音。小小兵最早於2010年《神偷奶爸》中登場，作為前超級反派格魯的左右手迅速走紅。此後不僅擁有獨立外傳系列，更成為全球最具商業影響力的動畫角色之一。
從《神偷奶爸》到《小小兵》系列，整體全球票房累積已破56.2美金(約台幣1776億元)，小小兵上一次現身大銀幕，是2024年的《神偷奶爸4》，該片導演克里斯雷納德曾透露，團隊一直在討論小小兵的未來發展方向，「我們總是在想，角色還能走到哪裡？要怎麼做出改變，才能持續保持新鮮與刺激。」
如今《小小兵&大怪獸》正式登場，也象徵這群黃色生物將以更瘋狂的姿態，再度席捲全球影壇。電影預計6月30日在台上映。
《小小兵&大怪獸》首支預告：
更多自由時報報導
77歲雷洪「昔日6妻妾」一夕都跑光！農曆春節行程不藏了全公開
《世紀血案》導演徐琨華停工道歉！忽略警總之孫身分：傷害林義雄
向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選
寇世勳向林義雄一家道歉！喊話《世紀血案》劇組：停止製作
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
《陽光女子合唱團》票房破4億！傳將在「中國上映」 發行商首度發聲了
電影《陽光女子合唱團》票房一路攀升，累積全台突破4億元後，不只在台灣掀起熱潮，也意外在中國網路社群引發討論。隨著電影確定3月5日於香港上映，陸網近期頻頻出現「是否將引進中國」的猜測聲浪，甚至流出疑似片商作品牆照片，引發影迷熱議。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
黃河《世紀血案》詮釋施明德被矇騙！基金會聲明嘆：遺憾 曝家屬曾當「笑話」看過定裝照
電影《世紀血案》描述美麗島事件中林義雄家人遭滅門慘案，其中由金鐘視帝黃河飾演美麗島事件總指揮施明德，而夏騰宏詮釋林義雄，兩人都在殺青後才得知，劇組根本沒有向當事人取得同意拍攝事件，而施明德文化基金會也針對《世紀血案》電影發表聲明。
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
娛樂報報／直擊康茵茵咖啡廳約會「甜蜜餵食」 神秘對象曝光
2月3日下午，有讀者在華山文創園區的咖啡廳巧遇野生康茵茵。讀者透露，當時康茵茵與對坐的友人聊得不亦樂乎，因為位置關係，一度看不清楚對方身分。兩人各點了飲料、一盤生菜沙拉，據讀者描述，康茵茵還拿了叉子，大方地互相餵食，互動自然且親密，大冒粉紅泡泡。而這位神祕...
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」
（專題）被一樣的書櫃打動！許瑋甯揭和邱澤「撞書率超高」私下書單
許瑋甯去年和邱澤在婚禮上的誓詞，一曝光就被粉絲封為「最文青告白之一」。她甜蜜回憶，第一次被邱澤打動，不是什麼驚天動地的浪漫橋段，而是發現兩人家中竟然藏著一排「撞書率高到離譜」的書單；第二次則更有畫面感，邱澤把小音響塞進口袋，兩人邊聽歌邊散步，走到口渴想買水時，才發現彼此口袋裡都沒錢，卻仍笑著決定：「
胡采蘋：2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度
電影《世紀血案》近日舉行殺青記者會，這部片以台灣歷史上極其沈痛的林宅血案為原型，藝人李千娜稱「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」財經網美胡采蘋說，2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度。