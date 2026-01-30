怪球星前夫「尺寸過大」才離婚！網紅遭男方提告求償235萬

美國網紅海莉貝莉（Haley Baylee）先前在直播爆料球星前夫麥特卡利爾（Matt Kalil）的性器尺寸過大，成為離婚的導火線，遭麥特憤而提告侵犯隱私、不當獲利，並求償新台幣235萬元。對此，海莉所屬律師相信法院將會裁定撤銷麥特提出的訴訟，雙方各執一詞，截稿前法院尚未裁定。

麥特是2012年NFL 選秀首輪球員，當年以第4順位被明尼蘇達維京人隊選中，退役後，與哥哥共同創立酒類品牌，展開事業第二春。感情方面，他和海莉於2015年在夏威夷結婚，2022年以「不可調和的差異」為由離婚。2024年4月，麥特與模特兒凱拉妮阿斯姆斯（Keilani Asmus）再婚。

原本各自安好的昔日夫妻，卻因一場直播徹底撕破臉，2025年11月，海莉在直播中形容麥特的性器官像是「2個可樂罐疊起來，甚至可能要第3個」，造成兩人性事不合；儘管有嘗試其他方式，生理問題依舊存在，「我們已經試過了，根本不可能，除非你搞到哭出來。」海莉聲稱，麥特的生理條件就是婚姻破裂的最大因素，同時稱讚對方為人不錯。

海莉這番言論，讓麥特相當震怒，本月正式對前妻提告，指控她在直播中談及他的性器官尺寸，構成「侵犯隱私」及「不當得利」，已造成他的傷害，並向法院求償7萬5千美元(約新台幣235萬)的損害賠償，同時要求陪審團審理。

對此，海莉的律師主張自身言論屬實且受言論自由保障，已向法院提出撤訴動議；不過，麥特堅持提告，委任律師表示，海莉提出的撤訴動議極有可能遭到法院駁回，因為她沒有否認自己公開揭露麥特的生理細節。麥特在訴狀中指出，海莉在直播中的言論，讓他遭外界嘲諷，也增加不必要的關注，就連家人、包括現任妻子，也一起被連累。

