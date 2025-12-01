怪男拿滷肉飯掛門前衣架 民眾傻眼：我沒叫外送！

彰化社頭發生離奇插曲，一戶人家昨（1日）下午發現門前曬衣桿上，莫名被掛上一袋餐點。（圖／東森新聞）





彰化社頭發生離奇插曲，一戶人家昨（1日）下午發現門前曬衣桿上，莫名被掛上一袋餐點。打開一看竟是一盒加蛋滷肉飯，還附上一包湯與免洗碗，讓屋主相當困惑，因為根本沒有叫外送，也沒請人送餐。警方指出，若是隨意將廢棄物丟在他人土地，可能涉及社維法，最高可罰1500元。

一名男子嘴叼著菸，走到民宅門前，將手上的袋子掛在曬衣桿旁後便離去。行為怪異，屋主回家後看見袋子，以為是家人買的，打開才驚覺是一份滷肉飯加滷蛋，還有湯與免洗碗。

廣告 廣告

屋主說自己完全沒叫過外送，也不認識這名男子，查看監視器才發現餐點是陌生人掛上去的。雖然不至於害怕，但仍覺得怪異，懷疑對方或許是不正常路人，或是不知道該把東西丟哪裡。

事發在彰化社頭育英街，男子在30日下午約3點掛上餐袋，當時該處曬衣桿上正晾著浴巾，並非擺放物品之處。家人與鄰居也表示沒訂餐、不認識該男子，也不清楚對方是送錯、亂放，還是另有用意，因此都感覺有些心裡發毛。鄰居表示，看到完整的便當被掛在別人家門口確實很奇怪，覺得對方可能本身狀況就不太正常，不像惡作劇也不像誤送。

田中分局偵查隊長蕭登元提醒，民眾若將廢棄物隨意丟在他人土地，可能違反社會秩序維護法，可處1500元以下罰鍰。

警方表示目前尚未接獲正式報案，仍會調查男子身分並通知到案說明。至於這份來路不明的滷肉飯，因為無人處理，放了一天後已經發酸發臭。屋主無奈表示，如果男子不來取回，只能當作廚餘丟棄。

更多東森新聞報導

彰化人快儲水！下週「大停水」23小時 範圍一次看

驚險！大貨車右轉撞直行機車 66歲女騎士險遭輾

「地面陰影」誤認道路！2百萬進口車開進農田「烏龜翻」

