怪男搭訕正妹「研究腳掌」 網曝：很多人都遇過他

日前有女子在路上遇到一名男子，他自稱是學生要研究腳掌，女子不疑有他，就抬起腳給他研究，事後女子覺得怪怪的，將過程po上網路，結果引來多名網友說，也曾經遇過這名怪異男子，更懷疑他是要拍攝女性腳部，在私密社團販售影片。

怪男搭訕女子，並自稱是學生、要研究腳掌，甚至用手觸摸，女子事後將過程po上網路，結果引來多名網友說也曾經遇過這名怪異男子。

畫面中可以看到，一名男子將女子攔下，拉起女子的褲管仔細端詳，每一個腳趾頭都仔細看了一遍，還不斷用手觸摸。

根據了解，這名網友的朋友穿著拖鞋走在路上，這時一名穿著黑色外套的男子自稱是輔大生技科的學生要看他的腳，還說自己已經蒐集到9個腳趾頭。

女子以為他是學生，善意提供自己的腳給他研究，事後覺得很奇怪，案件po上網路後，不少網友都表示曾經在路上遇過這名男子，懷疑男子要看腳部的動機。

有網友提醒，男子疑似拿著手機錄影，藉著拍攝女子的腳部，再將影片po上私密社群上，販售影片牟利。

甚至還有網友說這名男子疑似拿著手機錄影，藉著拍攝女子的腳部，再將影片po上私密社群上，販售影片牟利。目前轄區警方表示尚未接獲報案，不過會留意相關的案件。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

