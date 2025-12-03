怪男斑馬線"不斷翻滾"好危險 警:依法可罰500元
中部中心 / 中部綜合報導
台中一名男子不曉得什麼原因，竟然不顧路上車來車往，將自己躺在馬路上，甚至還把鞋子脫了後，在斑馬線上不斷來回翻滾，行徑相當怪異而且危險，警方表示，將通知男子到案說明，依照道交條例，開罰500元
男子在隨意躺在馬路上還擋在公車前 行徑怪異又危險。（圖／黑色豪門企業）
車來車往的馬路邊，男子竟然躺在公車前，擋住去路！難道是碰瓷假摔嗎？正當大家狐疑之際，他老兄突然站起來離開現場。男子行徑怪異到底想做什麼？接下來，他又跑到附近一處斑馬線，把鞋子脫了，接著躺在斑馬線上，一下滾到左邊一下又往右邊滾，來回滾動，民眾看傻眼。
躺在斑馬線上來回滾動 遭民眾勸離後離開。（圖／翻攝畫面）
現場在台中大里區中興路上，目擊民眾說，男子在路上滾了5分鐘左右，最後被路過民眾提醒後，才離開現場，行徑詭異，警方說，男子已經觸法，可以開罰。男子隨意躺在馬路上甚至還滾來滾去，動機不得而知，但容易讓自己身陷危險之中，也影響路過往來車輛的交通安全。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：怪男斑馬線「不斷翻滾」好危險！ 警：依法可罰500元
更多民視新聞報導
