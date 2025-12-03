怪男狂操作超商ATM失敗眼尖店員通報 警查嘸不法欲擒故縱抓到他馬尾

嫌犯見百口莫辯，才乖乖交出口袋內的毒品。翻攝畫面

台北市信義區永吉路一間超商上個月30日下午，一名24歲張姓男子在店內反覆操作 ATM 卻屢屢失敗，加上神情怪異，引發店員警覺通報警方，員警到場後將張男帶回派出所了解是否涉及金融卡異常使用，但男子全程情緒低迷、動作異常抖動，態度消極又不願配合，讓警方直覺「不太單純」。

超商店員報警稱張男形跡可疑疑似車手，警方到場盤查他態度消極拒絕配合。翻攝畫面

警方清點確認他並未持有他人提款卡後，看準張男心虛樣態，故意放他自行離去，準備「欲擒故縱」。果不其然，張男一踏出派出所彷彿鬆了一口氣，立刻掏出電子煙在路旁猛抽，吸的竟是疑似含有依托咪酯成分、俗稱「喪屍菸彈」的違法電子煙。

廣告 廣告

張男眼見躲不過，才乖乖交出身上的毒品咖啡包、搖頭丸等違禁品。翻攝畫面

員警見狀當場上前攔查，張男當場嚇壞「秒認栽」，態度瞬間 180 度大轉彎，乖乖交出身上剩餘的毒品咖啡包及搖頭丸，經警方初步檢驗，全數呈現毒品陽性反應，訊後依毒品危害防制條例將他移送台北地檢署偵辦。

信義分局呼籲，毒品對身心危害巨大，不論混入電子煙、飲品或點心都屬違法，切勿因好奇或僥倖使用，害人害己。警方也將持續加強查緝，全力打擊毒品犯罪，保障市民安全。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差

知名女裝PAZZO董座涉教唆堵人和解 運將嚇到連滾帶爬畫面曝

男寧夏夜市紅線臨停遭馬國觀光客拍照 誤認被檢舉怒下車開打