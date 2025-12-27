怪男猛盯、尾隨女子 還「偷拍臀部」大票受害者控跟騷

男子因涉犯跟騷法，兩週前才被判拘役40天，沒想到如今疑似再犯。（圖／東森新聞）





宜蘭神農商圈，近期有不少女性出面控訴，遇到同一名行為詭異的男子，不但尾隨女子，還會猛盯、偷拍。更誇張的是，這名男子才因涉犯《跟蹤騷擾防制法》，兩個星期前剛被判拘役40天，如今又疑似再犯，引發地方恐慌。

黑衣男子站在路邊，緊盯從面前走過的女子，上下打量後，毫不猶豫尾隨其後，進入一旁大樓。不久後，他又返回現場騎上機車，四處張望後離開，疑似在尋找下一個目標。

控遭騷擾女子：「他一直站在我後方，後來我覺得怪怪的，等我媽過馬路之後，我們搭電梯，他也跟著走進來，當下沒有確切證據，但後來回想起來，真的覺得很噁心。」

不少女性指控，男子不僅跟蹤，還疑似偷拍臀部。也有女子騎機車行經宜蘭神農商圈時，發現遭同一名男子尾隨，嚇得立刻報警求助。受害者將經歷PO上網提醒，竟釣出一大票受害者，證實曾遭同一人跟蹤騷擾。事件也引起當地守望相助隊注意。

思源守望相助隊隊長 游孟哲：「為了保護學子晚上，以及居民的安全，我們守望相助隊已經自主加強巡邏機制。」

根據了解，半年前這名男子就曾騎機車尾隨其他女子，還在對方住處外徘徊，假借問路搭訕，因涉犯跟騷法，兩週前才被判拘役40天。沒想到如今疑似再犯，正值社會高度敏感時期，更加深女性不安。

其他民眾：「我會怕，會趕快跑。」其他民眾：「帶防狼噴霧，或警鈴隨時放在身上。」

宜蘭縣警局宜蘭分局第三組組長 盧建羽：「本分局已釐清案情，並依規定受理報案，迅速掌握該名男子身分，已通知其到案，並嚴正告誡切勿再犯。」

男子詭異行徑，已造成宜蘭地區女性恐慌，警方也提醒，若遇到疑似跟騷事件，應立即撥打110，或向周邊店家尋求協助，確保自身安全。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

